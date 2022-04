Lock Upp: पूनम पांडे ने कैमरे के सामने होंगी TOPLESS, इस शर्त के साथ कर डाला वादा

पूनम पांडे (Poonam Pandey) इन दिनों कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की लॉक अप (Lock Upp) में नजर आ रही हैं और जल्द फैंस को सप्राइज्ड करने की सारी प्लानिंग कर ली है. पूनम पांडे ने फैंस के साथ वादा किया है कि वो कैमरे के सामने LIVE टॉपलेस (Poonam Pandey promises take off her t-shirt live in camera) होंगी. लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है और अगर वो शर्त पूरी होती है, तभी वो सबके सामने अपनी टीशर्ट निकालेंगी.

भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर टॉपलेस होने का वादा करने वालीं पूनम पांडे (Poonam Pandey)ने एक बार फिर फैंस से ये वादा कर दिया है, जिसके बाद वह फिर से सुर्खियों में हैं. लॉक अप (Lock Upp) के अंदर मुनव्वर, अंजलि, आजमा, अली मर्चेंट और विनीत कक्कड़ के सामने फैंस से पूनम ने ये वादा किया.

ये रखी शर्त

पूनम पांडे ने अपने को-कंटेस्टेंट के सामने ये वादा किया और कहा, ‘हैलो, जो भी सुन रहा है चार्जशीट से मुझे बचा लो, मैं भगवान की कसम खाती हूं कि तुम लोगों को एक मस्त सरप्राइज दूंगी. कैमरे के साने दूंगी और पूनम पांडे स्टाइल में दूंगी. तुम लोग मुझे वोट देकर बचाओ और फिर देखो इस जेल में क्या होता है.’

को-कंटेस्टेंट्स ने लिए मजे

पूनम की ये बात सुनकर सभी कैदी हैरान रह गए. हालांकि, मजेदार मूड में आजमा और मुनव्वर ने उसे दर्शकों को यह बताने के लिए कहा कि वह उनके लिए क्या योजना बना रही हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि आपको उन्हें ट्रेलर दिखाना चाहिए. विनीत कक्कड़ ने कहा कि वह सिर्फ झांसा दे रही हैं और कुछ नहीं करेंगी, पूनम ने वादा किया कि वह जो वादा करतीं हैं वह करेंगी.

पूनम ने ऐसे की टॉपलेस होने की बात

हालांकि, काफी फोर्स करने के बाद पूनम ने स्वीकार किया कि अगर उसके फैंस उन्हें नॉमिनेशन से बचाते हैं, तो वो अपनी टी-शर्ट उतार देंगी. यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए और पूनम जोर-जोर से हंसने लगीं.

विनीत और पूनम हैं दोस्त!

इस बात के बाद रात में विनीत ने पूनम से कहा कि उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन वह काफी पहले से दोस्त रहे हैं और उसने उसके सभी वीडियो देखे हैं. बातचीत ने पूनम पांडे ब्लश करने लगीं जब विनीत ने कहा कि वे दोस्त हैं.

