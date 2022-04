Lock Upp: कंगना रनौत के आगे सायशा शिंदे-मंदना करीमी ने किया LiP Kiss, बोल्ड मूव से दंग रह गए लोग

मुंबईः कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के रियेलिटी शो ‘लॉकअप’ (Lock Upp) में आए दिन कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके चलते देखते ही देखते ये शो सुर्खियों में आ जाता है. बीते एपिसोड में पूनम पांडे (Poonam pandey) को शिवम शर्मा (Shivam Sharma) को किस देते देखा गया था, जिसके बाद वह हर तरफ खुशी से झूमते दिखे थे. इससे पहले पूनम पांडे ने फैंस से अपना ऑन कैमरा टॉपलेस होने का वादा पूरा किया था. अब इसी क्रम में मंदना करीमी (Mandana Karimi) और सायशा शिंदे (Saisha Shinde) ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसके चलते दोनों कंटेस्टेंट्स की चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, सायशा शिंदे और मंदाना करीमी ने होस्ट कंगना रनौत के सामने एक-दूसरे को लिप किस (Saisha Shinde Mandana Karimi Kiss) किया है, जिसे देखने के बाद दर्शक दंग हो गए हैं.

ये ड्रामा तब हुआ जब कंगना रनौत ने जजमेंट डे पर कंटेस्टेंट्स को एक नया टास्क दिया और एक ऐसे कंटेस्टेंट को चुनने को कहा, जिसे वह किस करना चाहते हैं. चुने गए सभी कंटेस्टेंट्स के गालों और माथे पर किस वाला स्टैंप लगाया गया. इस दौरान कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे को किस किया और एक-दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स भी शेयर की.

लेकिन, जब सायशा शिंदे की बारी आई तो उन्होंने मंदना करीमी को किस करने के लिए चुना और उन्हें गालों या माथे पर किस करने की जगह होठों पर किस कर दिया. सायशा ने अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें मंदना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. मेकर्स की ओर से शेयर किए गए प्रोमो वीडियो में भी सायशा और मंदना को किस शेयर करते देखा जा सकता है.

— ALTBalaji (@altbalaji) April 9, 2022