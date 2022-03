Lock Upp: सारा खान ने लगाया अली मर्चेंट पर फ्लर्ट करने का आरोप, बोलीं- 'कोई दूसरा परिवार मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा?'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की जेल में नए कैदियों के आने के बाद से धमासान मचा हुआ है. लॉक अप (Lock Upp) के लेटेस्ट एपिसोड में कभी पति-पत्नी रहे सारा खान (Sara Khan) और अली मर्चेंट (Ali Merchant) भी साथ हैं. अली मर्चेंट जब से लॉक अप में आए हैं, तब से सारा कंफर्ट जोन में दिखाई नहीं दे रही हैं. हाल ही में दोनों एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दिए. सारा ने अली पर जबरदस्ती बात करने और फ्लर्ट करने का आरोप (Sara Khan accuses Ali Merchant of trying to flirt with her) लगाया है.

लॉक अप (Lock Upp) में ये सब तब शुरू हुआ, जब अली किचन एरिया में सारा से बात करने की कोशिश कर रहे थे. वो सारा से उसका ‘वोट नंबर’ के बारे में पूछते हैं. सारा सोचती है कि उसके पास कुछ काम हैं और काफी सोचने समझने के बाद, अली को अपनी बताती है, ये नंबर 7 है. शिवम अली से कहता है कि वह बात करने का कारण न ढूंढे और चला जाए. अली उससे कहता है, ‘हमने कल पहली बार बात की थी और मैं दर्शकों से हमें बचाने के लिए एक वोट अपील करना चाहता था. इसलिए मैं उसका (सारा) वोट नंबर जानना चाहता था.’

सारा को पिंच हुई अली की शायरी!

सारा, अली से सिर्फ खुद के लिए वोट अपील करने के कहती हैं. वहीं, शिवम अली और सारा पर कटाक्ष करते हुए एक ‘शायरी’ सुनाते हैं. अली फिर एक ‘शायरी’ कहते है और बताते हैं यह पुरानी है, जो वह सारा से कहता था. सारा उससे पूछती है, ‘तुम यह सब क्यों कर रहे हो, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो? यही कारण है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी.’ शिवम अली से कहता है कि कुछ शर्म करो. करणवीर भी अली से कहते हैं, ‘पुरानी चीज मत लेके आए.’

करणवीर से सारा ने जाहिर किया दुख

ये सब होने के बाद सारा एक बार फिर से टूट जाती हैं और इमोशनल होकर करणवीर से कहती हैं, ‘अली एक बार फिर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है. सारा रोते हुए कहती हैं, ‘आप जानते हैं कि समाज कैसा होता है और कैसे समाज सिर्फ लड़की को दोष देता हैं. 12 साल का धब्बा मैं धोने की कोशिश कर रही हूं. यह आदमी फिर वापस आ गया है… ‘यह कार्ड वह खेलता है … उसने फिर से छेड़खानी शुरू कर दी. ‘

‘क्या कोई परिवार मुझे इस तरह स्वीकार करेगा?’

तभी शिवम आता है और सारा के साथ फ्लर्ट करने को लेकर अली पर चिल्लाता है. वह शिवम से हस्तक्षेप न करने के लिए कहती है. सारा अली से कहती हैं, ‘क्या कोई परिवार मुझे इस तरह स्वीकार करेगा? आप इस बारे में सोचें. मैं आपसे बात करने में सहज नहीं हूं.’

अली बोले- मैं नहीं कर रहा फ्लर्ट

अली उससे कहता है कि वह लड़े नहीं और बस शांत हो जाए. सारा अली से बात न करने का अनुरोध करती है. अली कहते हैं, ‘आक्रामक होकर किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है. मैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. ये आपकी सोच है’.

