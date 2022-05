Lock Upp Winner: मुनव्वर फारुकी ने जीती ट्रॉफी, मिले 20 लाख रुपए कैश और एक कार

रियलिटी शो ‘लॉक अप’ (Lock Upp Winner) को पहले सीजन का विनर मिल चुका है. 70 दिनों तक बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करने के बाद मुनव्वर फारुकी ने इस शो के विनर बने हैं. कंगना रनौत के शो के आखिरी में पांच फाइनलिस्ट पायल रोहतगी (Payal Rohatgi), अंजलि अरोड़ा, आजमा फलाह और शिवम शर्मा भी फाइनलिस्ट बचे थे. मुनव्वर को ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये कैश प्राइज और एक नई कार भी ली. यह अन्य रियलिटी शो की उलट रहा क्योंकि यहां सिर्फ वोटों के आधार पर विजेता नहीं चुना. होस्ट कंगना ने भी मुनव्वर को भी आखिरी बार अपनी बात रखने का मौका दिया.

मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui Win Lock Upp) को सबसे ज्यादा वोट मिले और कंगना ने भी उन्हें अल्टिमेट विनर के रूप में चुना. मुनव्वर के साथ टॉप 3 फाइनलिस्ट अंजलि अरोड़ा और पायल रोहतगी थे. कंगना रनौत ने ऐलान किया कि मुनव्वर फारुकी को 18 लाख से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि फिनाले एपिसोड को 10 मिलियन व्यूज मिले हैं.

Sharing Live recorded video. Congratulations to well deserving contestant #MunawarFaruqi on Winning #Lockup #ALTbalaji pic.twitter.com/ftWZHitBTC

— Adarsh Pathak (@imadarshpathakk) May 7, 2022