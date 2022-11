Bigg Boss 16 में बॉडी शेमिंग का शिकार हुए एमसी स्टैन, प्रियंका-अर्चना पर भड़के लोग- देखें VIDEO

नई दिल्ली: ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) के घर में एक नई घटना ने नेटिजेंस को निराश कर दिया है. अर्चना गौतम और प्रियंका चाहर चौधरी के चलते एमसी स्टेन को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा. यह सब तब शुरू हुआ, जब रैपर अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था, जबकि अर्चना और प्रियंका भी बाथरूम एरिया में सोफे पर बैठी थीं. हालांकि, दोनों बार-बार स्टेन पर हंसीं, कुछ अपमानजनक कमेंट किया और उसे जल्द से जल्द कपड़े पहनने को कहा. प्रियंका ने कहा, ‘लड़की ने बेचारे को असहज कर दिया.’

नेटिजेंस इस घटना से निराश हो गए. वीडियो को ऑनलाइन साझा किए जाने के तुरंत बाद, स्टेन के प्रशंसकों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इसे ‘अनुचित’ कहा. जहां कुछ लोगों ने अर्चना और प्रियंका के व्यवहार पर सवाल उठाए, वहीं अन्य ने एक्स कंटेस्टेंट गौहर खान और राजीव अदातिया को निशाने पर लिया. नतीजा यह हुआ कि बुधवार दोपहर से ही ट्विटर पर ‘स्टॉप बॉडी शेमिंग स्टैन’ भी ट्रेंड कर रहा है.

This is the biggest problem I have with this internet world, here only self respect of girls is talked about

Here openly two women are body shaming a man in an ugly way but no one found it disgusting & shameless

Shame on Archana & Priyanka #MCStan #Biggboss16 pic.twitter.com/goF4UxbPkU

— H I T E S H (@Real_hitesh28) November 30, 2022