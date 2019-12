मोना सिंह ने Boyfriend संग की शादी, देखें शादी की Viral होती FIRST PHOTO

View this post on Instagram



#Exclusive : Mona Singh gets hitched♥️ Here's exclusive pictures of the actress in her red wedding trousseau as she looks impeccable 😍 Heartiest congratulations to the couple. . . . @monajsingh #monakishaadi #monasingh #monshy #love #telly #celebrity #weddingseason #wedding #red #lehenga #indiaforumstelly #indiaforums #ifexclusive