नीतू कपूर ने बहू आलिया भट्ट के आने के बाद खोला राज, बताया घर में किसका चलेगा हुक्म

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी ( Alia-Ranbir wedding) के बाद मम्मी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) काफी खुश हैं. शादी की रस्मों के बाद जब भी वह पैपराजी के सामने आईं, उन्होंने अपनी बहू की जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया (Social Media) पर शादी की कई तस्वीरों को नीतू कपूर ने साझा किया और अपना प्यार बहू-बेटे पर खूब जताया. लेकिन बहू के घर आने के बाद अब घर पर राज किसका होगा? इसका जवाब हाल ही में उन्होंने दिया और बताया कि घर में किसका हुक्म (Neetu Kapoor reveal who will be rule in RK house) चलने वाला है.

नीतू कपूर (Neetu Kapoor) अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जाहिर कर चुकी हैं कि उनके लिए बहू आलिया भट्ट ( Alia Bhatt) और बेटा रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कितने खास हैं. शादी के बाद तुरंत नीतू अपने काम पर वापस पहुंचीं, जहां खुलासा किया कि घर में अब किसका राज चलने वाला है.

डांस दीवाने जूनियर में नीतू कपूर ने किया खुलासा

आलिया का सासू मां यानी नीतू कपूर इन दिनों रियलिटी टीवी शो ‘डांस दीवाने जूनियर’ को जज कर रही हैं. चैनल ने आलिया-रणबीर की शादी के बाद हाल ही में एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें शो के होस्ट करण कुंद्रा मस्ती में उनसे पूछते हैं कि घर में अब किसकी चलने वाली है, क्योंकि बहू आ गई है.

नीतू कपूर बोलीं- घर में सिर्फ बहू की चले

वीडियो में नोरा फतेही ही नीतू से पूछती हैं, आपने सैस सीखा है ना? नोरा का जवाब देते हुए नीतू कहती हैं, ‘मेरे को इतना काम में आ रहा है ना ये सैस और ये स्वैग’. तभी करण कुंद्रा कहते हैं सैस तो आना ही है, क्योंकि बहू भी तो आ ही रही है. तो नीतू कहती हैं आ गई है. करण पूछते हैं, तो अभी चल किसकी रही है सास की या बहू की? ये सुन नीतू जवाब देती हैं, खाली बहू की. मैं चाहती हूं कि सिर्फ बहू की चले.’

शादी की तारीख को लेकर आखिर दिन तक बना रहा सस्पेंस

नीतू कपूर के इस जवाब का हर किसी ने जोरदार तालियों से स्वागत किया. आपको बता दें कि आलिया और रणबीर की शादी का कार्यक्रम दो दिन 13 और 14 अप्रैल को चला. दोनों की शादी को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था. शादी की तारीख को लेकर 13 तारीख का सस्पेंस बना हुआ था. इस शादी में सिर्फ कपूर और भट्ट परिवार के लोगों के साथ दोनों के कुछ चुनिंदा दोस्त शामिल हुए थे.

