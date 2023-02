जनता ने पहले ही बता दिया कौन है 'बिग बॉस 16' का विनर, विजेता को मिलेंगे इतने लाख रुपये और...

नई दिल्ली: ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) के विजेता के ऐलान से पहले फैंस कयास लगा रहे हैं कि सीजन 16 का विनर कौन होगा. शो के फिनाले में प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे, एमसी स्टेन और अर्चना गौतम और शालीन भनोट पहुंचने में कामयाब रहे हैं. पाचों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. आज 12 फरवरी की रात को विनर का ऐलान हो जाएगा.

‘बिग बॉस’ का ग्रांड फिनाले कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा. अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘वूट’ और जियो टीवी पर देख सकते हैं. आप इसे एयरटेल एक्सट्रीम पर भी देख सकते हैं. ‘बिग बॉस 16’ के विनर को गोल्ड यूनिकॉर्न के डिजाइन की चमकदार ट्रॉफी दी जाएगी. पहले, प्राइज मनी 50 लाख से घटकर शून्य हो गई थी. अब, विजेता को 21 लाख और 80 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, विनर को ग्रांड आई 10 कार भी मिलेगी.

प्रियंका चहर चौधरी को मिलेगी ‘बिग बॉस 16’ की ट्रॉफी?

सोशल मीडिया पर रियलिटी शो और कंटेस्टेंट के फैंस अभी से विजेता के नाम का कयास लगा रहे हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रियंका चहर चौधरी ट्रॉफी घर ले जाएंगी, जबकि शिव ठाकरे इसके पहले रनरअप होंगे. इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने पोल में कुछ यही दावे किए हैं. फिनाले में, कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. शालीन भनोट के डांस के अलावा अर्चना गौतम भी शानदार परफॉर्मेंस देनी नजर आएंगी.

