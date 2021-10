BB 15: जय भानुशाली की बेइज्जती करने पर निक्की तंबोली हुईं ट्रोल, काम्या पंजाबी ने भी लगाई क्लास

मुंबई: बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट निक्की तंबोली (Nikki Tamboli), जय भानुशाली के फैंस और समर्थकों के रडार पर आ गई हैं. ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के रविवार के वीकेंड का वार एपिसोड में तंबोली ने प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) का बचाव करते हुए जय का अपमान करते हुए पूछा कि वह कौन है? जय भानुशाली के खिलाफ उनके बयान निश्चित रूप से उनके फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों को ठीक नहीं लग रहा है, जिन्होंने ट्विटर पर निक्की को सीनियर एक्टर के खिलाफ ऐसी बातें कहने के लिए फटकार लगाई है. काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) और कॉमेडियन बलराज सयाल ने तंबोली को सोशल मीडिया पर करारा जवाब देते हुए खूब लताड़ा है.

एक्ट्रेस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi Tweet) ने ट्वीट कर लिखा, ‘जय कौन हैं? क्या आप सच में ऐसा पूछ रही हैं? उफ्फ्फ्फ्फ हम क्या देख रहे हैं??? @ColorsTV #BiggBoss15. ओह हाँ, यह सॉफ्ट कॉर्नर है और वह सिंगल है और वह किसी का भी अनादर नहीं करता है जो उसे पसंद है. ये क्या हो रहा है ?????” इसको अलावा बलराज सयाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘ जय कौन है? सचमुच? गूगल करो बहन कितना काम अपने देखा नहीं होगा आज तक उतना कर चुका है वो. यहां देखें पोस्ट.

जय भानुशाली (Jai Bhanushali) के फैंस ने भी निक्की तंबोली को ट्रोल करते हुए कहा कि उन्हें अपने सीनियर्स का सम्मान करना सीखना चाहिए. एक प्रशंसक ने ट्वीट किया, ‘@nikkitamboli अगली बार अपने स्वर और जीभ रोक कर बोलो, कम से कम अपने सीनियर का सम्मान करो, इस तरह का अपमानजनक रवैया क्यों? आपको अपनी नई नई प्रसिद्धि मिली है, इसलिए उड़ान भरने के बजाय आभारी होना बेहतर होगा.’

@nikkitamboli next time watch ur tone and tongue atleast respect ur seniors such a disrespectful attitude u have its ur new new fame so better be grateful instead of flying! #NikkiTamboliInBB15 #JayBhanushali https://t.co/SAVDorym8S

— Amanzaidi.14 (@amanzaidi_14) October 11, 2021