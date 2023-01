निमृत कौर अहलुवालिया ने जीता टिकट टू फिनाले, अर्चना-प्रियंका की ये प्लानिंग हुई फेल, सुंबुल हुईं दुखीं

मुंबई. ‘बिग बॉस 16’ अपने फाइनल के करीब पहुंच रहा है. घर में मौजूद 7 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक इस शो का विजेता बनेगा. शो के लेटेस्ट एपिसोड में, घरवालों को फिनाले में पहुंचे का मौका दिया और एक ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क करवाया. बिग बॉस ने पहले ही टिकट टू फिनाले निमृत कौर अहलुवालिया को दिया था. इस टिकट को छीनने और घर का आखिरी कैप्टन बनने के लिए घरवालों को मौका दिया. इसके लिए बिग बॉस ने एक मजेदार टास्क रखा. इस टास्क में घरवालों को टीवी कैसेट को गल में पहनने के लिए कहा.

इन कैसेट्स पर घर मौजूद कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे थे. लेकिन उन्हें अपने नाम के कैसेट्स नहीं पहनने थे. अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे के नाम, शिव को अर्चना के नाम का, शालीन भनोट को एमसी स्टैन के नाम, सुंबुल तौकीर को शालीन भनोट के नाम, स्टैन को निमृत कौर अहलुवालिया के नाम का, प्रियंका चौधरी को सुंबुल के नाम का और निमृत को प्रियंका के नाम का कैसेट्स पहना था.

बिग बॉस का यह गेम प्लान देखकर प्रियंका चौधरी हैरान हुई और एक बार फिर बिग बस पर अनफेयर होने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, अर्चना और प्रियंका मिलकर प्लानिंग भी की कि वह निमृत से यह कप्तानी और टिकट टू फिनाले छीन लेंगे और टास्क रद्द करवाएंगे. धीरे-धीरे सब किसी न किसी को कप्तानी का और टिकट टू फिनाले का हकदार नहीं मानते और उन्हें बाहर करते हैं.

Pari wanted to Expose the Biasedness for Nim and She Succeeded but the way BB is Trying to Justify to her is Really Funny

Nim got Captaincy for free Twice & now getting Ticket to Finale for free.#PriyankaChaharChoudhary #PriyAnkit #BiggBoss16 #BB16pic.twitter.com/GPD86tFYQK

— (@PriyAnkitFC) January 30, 2023