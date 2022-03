राजकुमार राव की सीरीज Guns And Gulaabs का फर्स्ट लुक Out, विक्की कौशल हो गए इंप्रेस

Badhaai Do Review: 'बधाई दो' में बधाई किस बात की देनी है

‘बधाई दो’ (Badhaai Do) एक्टर राजकुमार राव (Rajkumar Rao) ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है. ये वर्सेटाइल एक्टर अब पहली बार नेटफ्लिक्स के सीरीज में नजर आएंगे. राज और डीके (Raj And DK) की अपकमिंग वेब सीरीज ‘गन्स एंड गुलाब्स’(Guns And Gulaabs) का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इस सीरीज के पोस्टर में राजकुमार सी कैंपा की बॉटल हाथ में लिए नजर आ रहे हैं. इसे देखकर बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल भी रिएक्ट कर बैठे.

राजकुमार राव की ‘गन्स और गुलाब्स’ लुक ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. एक्टर को इस सीरीज में 90 के दशक में देखा जाएगा. इसकी जानकारी भी खुद राजकुमार ने दी है. नेटफ्लिक्स के इस सीरीज के अपने फर्स्ट लुक को शेयर कर एक्टर ने कैप्शन में लिखा ‘मेरी पहली नेटफ्लिक्स सीरीज ‘गन्स और गुलाब्स’के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए बेहद रोमांचित हूं. तैयार हो जाइए क्योंकि मैं 90 के दशक के अवतार में नजर आऊंगा. क्राइम, लव और धमाकेदार पंचलाइन से भरपूर एक रोमांचक साहसिक सीरीज के लिए तैयार रहिए. राज एंड डीके की ये सीरीज जल्द आ रही है’.

(फोटो साभार: rajkummar_rao/Instagram)

राजकुमार राव के इस पोस्टर को देख विक्की कौशल ने लिखा ‘चैंप’ तो वहीं वाइफ पत्रलेखा ने लिखा ‘मेरे 90’S के ब्वॉय. इनके अलावा भूमि पेडनेकर और नरगिस फाखरी समेत कई सेलेब्स ने कमेंट किया है.

राजकुमार राव और राज एंड डीके फिर साथ

राजकुमार राव और निर्देशक राज और डीके दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले ‘स्त्री’ न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसमें एक्टर और डायरेक्टर के तालमेल की भी सरहना की गई. ये जोड़ी अपनी पहली नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए फिर से एक साथ आ रहे हैं, जिससे फैंस बहुत उत्साहित हैं.

ये भी पढ़िए-रानी मुखर्जी की बेटी Adira को पैपराजी नहीं आते पसंद, कहती हैं-‘ये भईया लोग बहुत गंदे हैं’

राजकुमार राव कई प्रोजेक्ट्स में हैं बिजी

वर्कफ्रंट की बात करें तो राजकुमार राव के लिए साल 2022 बहुत ही बिजी है. इस समय एक्टर कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं. अनुभव सिन्हा की ‘भीड़’, नेटफ्लिक्स की ‘मोनिका ओ माय डार्लिंग’, धर्मा प्रोडक्शन की ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ और तेलुगु फिल्म ‘हिट: द फर्स्ट केस’ का हिंदी रीमेक में भी नजर आएंगे.

Tags: Netflix, Rajkumar Rao, Vicky Kaushal