Raju Srivastav Heart Attack: राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली के एम्स में करवाया गया भर्ती

Raju Srivastav Heart Attack: मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ गया. वह दिल्ली के एक होटल स्थित जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे. इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एम्स में भरर्ती करवाया गया है. उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजू होटल में मिड डे वर्कआउट कर रहे थे. वह ट्रेडमिल पर थे और अचानक गिर पड़े. उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था. वह दो दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और उनकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा.

राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर उनके फैंस परेशान हो गए और उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं. इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राजू ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे. उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और फिर वह गिर पड़े. उन्हें उनके ट्रेनर द्वारा अस्पताल लाया गया और उन्हें दो बार सीपीआर दिया गया.

राजू श्रीवास्तव के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने एक वीडियो जारी कर राजू का हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने कहा, “यह सच है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था. उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था. और अब उनकी तबीयत बहुत अच्छी है. आप सबकी दुआ से ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तबीयत है और खतरे से बाहर हैं.”

