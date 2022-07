Video: सड़क किनारे कूड़े का ढेर देख भड़कीं राखी सावंत, फावड़ा लेकर एक्ट्रेस ने खुद की सफाई

राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई वीडियोज शेयर किए हैं. इन वीडियोज में वह अपने हाथ में फावड़ा लिए खड़ी हैं और सड़क किनारे पड़े कचरे को उठाने की तैयारी कर रही हैं. राखी अपने जिम के बाहर सड़क पर बिखरे कचरे से काफी परेशान नजर आईं. राखी ने इसे खुद साफ करने का फैसला किया और उन्हें फावड़े के साथ चलते हुए देखा गया. उन्होंने वहां खड़े कुछ लोगों से बीएमसी कार्यकर्ताओं के बारे में पूछा और कहा, ‘बीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क की सफाई क्यों नहीं की? क्या वे पार्टी कर रहे हैं?’

राखी सावंत की सफाई के ये वीडियो (Rakhi Sawant Video) तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राखी कहती हैं, “साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कचरा उठाना. दोस्तों मैं आज जिम आई थी. और मैंने देखा है कि इतने सुंदर रोड बनाए सरकार ने, सरकार कहती है कि अच्छे दिए आ गए. लेकिन इधर देखो कितने अच्छे दिन है.”

Rakhi Sawant snapped doing her bit for a cleaner Mumbai#bollywoodchronicle #rakhisawant #bollywoodstyle #reelsinstagram #reelsvideo #reelitfeelit #reelsindia #reels pic.twitter.com/3GSLaJZi6p

— Bollywood Chronicle (@BollywoodChron) July 11, 2022