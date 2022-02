राखी सावंत और रितेश अब नहीं हैं पति-पत्नी! ड्रामा क्वीन बोलीं- 'अब हम सिर्फ दोस्त हैं...'

राखी सावंत (Rakhi Sawant) बॉलीवुड की वो ‘ड्रामा क्वीन’ हैं जो अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं. राखी सवालों के बखूबी से जवाब देती हैं. राखी की स्ट्रगल की कहानी कौन नहीं जानता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह आज भी दिन रात मेहनत कर रही हैं. राखी अपनी शादी को लेकर जबरदस्त चर्चाओं में रहीं, लेकिन सालों तक उन्होंने अपने पति रितेश (Rakhi Sawant husband Ritesh) की मुंह दिखाई नहीं की. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में अपने पति रितेश की मुंह दिखाई करने के बाद हाल ही में राखी ने कहा है कि घर से बाहर निकलने के बाद रितेश अब सिर्फ उनके अच्छे दोस्त (Rakhi Sawant and Ritesh are now just friends) हैं.

राखी सावंत (Rakhi Sawant) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. इन दिनों राखी जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं. हाल ही में राखी सावंत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने बिग बॉस 15 और अपने पति रितेश के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि रितेश के साथ अब सिर्फ उनका दोस्ती का रिश्ता है.

अपना एलिमिनेशन सुन टूट गया था दिल

राखी से जब उनके एलिमिनेशन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, ‘मेरा दिल टूट गया था और लग रहा था जैसे खून शरीर में जम गया है. मैं भगवान से सवाल कर रही थी औरर इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जनता ने मुझे वोट नहीं किया है. मैंने दर्शकों का इतना मनोरंजन किया. कॉमेडी लुक, हॉरर लुक, और भगवान जाने क्या. यह अच्छा बहाना नहीं है कि जनता ने मेरे लिए वोट नहीं किया है.’

‘मेरी कॉमेडी सस्ती नहीं है’

ड्रामा क्वीन ने कहा, ‘वे डरते थे कि मैं पैसे वाले बैग को लेकर भाग जाऊं. सच कहूं तो मैंने इस शो को सबसे ज्यादा मनोरंजन का कंटेंट दिया. चाहे सीजन 14 हो या 15 और हां, मेरी कॉमेडी सस्ती नहीं है. अगर मेरी कॉमेडी सस्ती है तो ओटीटी गायब हो जाना चाहिए. वे ओटीटी पर क्या दिखा रहे हैं- सेक्स, गाली-गलौज, वगैरह वगैरह? मैं ‘बिग बॉस 15′ के फिनाले में आने की हकदार थी. क्या रश्मि देसाई, निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी ने मुझसे बेहतर किया?’

बिग बॉस जीतना चाहती थीं राखी सावंत

तेजस्वी की जीत पर राखी ने कहा कि मैं उसके लिए खुश हूं, लेकिन मैं जीतना चाहती थी. उन्होंने आगे कहा कि मैं करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल के भी खिलाफ नहीं हूं. उन्होंने कहा कि वाइल्डकार्ड क्यों नहीं जीत सकते? अगर वाइल्डकार्ड जीतने के लिए नहीं हैं, तो मुझे पहले दिन से ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर रख दो. मैं तुम्हें अपने असली रंग दिखाती हूं.

रितेश के साथ फिलहाल सिर्फ दोस्ती

रितेश के साथ अपने करंट स्टेटस को लेकर भी उन्होंने बात की. राखी सावंत ने कहा, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती. अभी हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. जब उनसे सवाल किया या घर के अंदर क्या थे, तो उन्होंने कहा पति-पत्नी. राखी ने कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाउंगी. बहार निकलने के बाद हम दोस्त हैं. कुछ कानूनी मामलों को सुलझाना है, और वो उसी में लगा है. सबने कहा मेरा भाडे का पति. लोगों को कुछ भी कहने दो. भाडे का तो भाडे का। उसमें क्या? लेकिन उम्मीद हैं कि सब कुछ अच्छा होगा.

सलमान खान ने किया है वादा

‘बिग बॉस 15’ पार्टी में सलमान खान ने मुझसे वजन कम करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा थी कि वह मुझे अच्छा काम और अच्छा गाना देंगे. इसलिए, मैं खूब कसरत कर रही हूं. शमिता और शिल्पा शेट्टी की तरह ग्लूटेन फ्री खाना खा रही हूं.



Tags: Rakhi sawant, Rakhi sawant husband