The Big Picture: रणवीर सिंह ने ऑडियंस के साथ किया डांस, वायरल VIDEO में दिखा खास अंदाज

नई दिल्लीः रणवीर सिंह (Ranveer Singh) कलर्स चैनल पर गेम शो ‘द बिग पिक्चर’ (The Big Picture) लेकर आ रहे हैं. वे इस शो के होस्ट के तौर पर टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. रणवीर का यह शो बिग बी के ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की तरह लोगों को अपनी किस्मत बदलने का मौका देगा, पर इसका अंदाज कुछ अलग होगा. लोग इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. अब इस शो से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें रणवीर डांस करते हुए दिख रहे हैं. फैंस को उनका यह अंदाज पसंद आ रहा है.

यह वीडियो कलर्स चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, ‘मचाइए शोर क्योंकि अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आ रहे हैं रणवीर एक अनोखा क्विज शो लेकर. देखिए, ‘द बिग पिक्चर’ 16 अक्टूबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स चैनल पर.’ वीडियो काफी धमाकेदार है. वीडियो में आप रणवीर को अपनी फुल एनर्जी के साथ शो के मंच पर एंट्री करते हुए देख सकते हैं. वे स्टूडियो ऑडियंस के साथ पूरी एनर्जी के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं.

Machaiye shor kyunki intezaar hoga no more, aa rahe hain Ranveer lekar ek anokha quiz show. Dekhiye The Big Picture, 16th October se, Sat-Sun, raat 8 baje, sirf #Colors par#TheBigPicture #TaqdeerKiTareekh #RanveerOnColors #TasveerSeTaqdeerTak @RanveerOfficial pic.twitter.com/j8GZ7yYJbn

— ColorsTV (@ColorsTV) October 1, 2021