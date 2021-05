रश्मि देसाई छोटी स्कर्ट पहनकर डांस करने पर हुईं ट्रोल, यूजर बोले- 'कपड़ों की बचत इनसे सीखो'

View this post on Instagram A post shared by Rashami Desai (@imrashamidesai)

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की कंटेस्टेंट और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashami Desai) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जहां वह खूब धमाल मचा रही हैं. रश्मि देसाई (Rashami Desai Video) का बोल्ड अंदाज आज कल हर तरफ सुर्खियों में छाया हुआ है. उनकी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. अब रश्मि ने अपना एक बेहद शानदार डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो कि एक्ट्रेस के फैंस और उनके आलोचकों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में रश्मि कार्डी बी के 'Up' पर डांस करती दिख रही हैं.रश्मि देसाई ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसके जरिए वह अपने फैन्स को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन, लगता है एक्ट्रेस का यह अंदाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. तभी तो यूजर कमेंट करते हुए रश्मि देसाई के कपड़ों और उनके अंदाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए रश्मि देसाई ने कैप्शन में कार्डी बी के गाने के ही बोल लिखे हैं. रश्मि लिखती हैं- 'I know That's Right.'इस वीडियो के चर्चा में छाने की वजह बने हैं, रश्मि देसाई के कपड़े. दरअसल, इस वीडियो में रश्मि शॉर्ट स्कर्ट और ऑफ शोल्डर टॉप में बीच सड़क डांस करती दिख रही हैं. एक्ट्रेस का यह अंदाज जहां उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने में भी जुट गए हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए एक्ट्रेस से पूछा कि 'इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर डांस करने में क्या उन्हें स्कर्ट के उड़ने की टेंशन नहीं हो रही.' वहीं रश्मि देसाई को ट्रोल करने में जुटे कुछ यूजर्स को सिद्धार्थ शुक्ला की भी याद आ गई है.