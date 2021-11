राकेश बापट-शमिता शेट्टी के Reunion पर एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने किया रिएक्ट, वायरल हुआ TWEET

मुंबई: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के घर में हर दिन इक्वेशन बदल रहे हैं और आने वाले एपिसोड में कई नए ट्विस्ट आने वाले हैं. नेहा भसीन के साथ राकेश बापट (Raqesh Bapat) ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में एंट्री की और शमिता को सरप्राइज दिया. अब, राकेश की एक्स-वाइफ और एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा (Ridhi Dogra) ने बिग बॉस 15 के घर में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आपको बता दें बिग बॉस ओटीटी के दौरान भी रिद्धि ने राकेश को सपोर्ट किया था.

राकेश बापट (Raqesh Bapat) के शमिता शेट्टी को गले लगाने वाले एक इमोशनल वीडियो को शेयर करते हुए रिद्धि ने राकेश को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, “अच्छा खेलें. अच्छी तरह से रहें.” नेहा भसीन ने शमिता शेट्टी को सरप्राइज दिया, जबकि राकेश ने खुद को गोरिल्ला के रूप में घर में प्रवेश किया. राकेश को देखकर शमिता चौंक गई और उसे गले लगाने के लिए कूद पड़ी. सोशल मीडिया पर दोनों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Play well. Be well. https://t.co/VRijbWPUX7

— Ridhi Dogra (@iRidhiDogra) November 5, 2021