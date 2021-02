रुबीना दिलैक ने जीता 'Bigg Boss 14' का खिताब, दूसरे नंबर पर रहे राहुल वैद्य

Congratulations to @RubiDilaik!Audience ka dil jeet kar aakhirkaar karli hai inhone #BiggBoss14 ki trophy haasil! How happy are you #Rubiholics?@BeingSalmanKhan #BB14 #BB14GrandFinale #BiggBoss14Finale #GrandFinaleBB14 pic.twitter.com/IRO5vXordi