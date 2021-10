BB15: प्रतीक सहजपाल पर भड़के सलमान खान के मुंह से निकली गाली, लोगों ने उठाए भाईजान की होस्टिंग पर सवाल

मुंबईः ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के पहले हफ्ते में बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट रहे चुके प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) छाए हुए हैं. प्रतीक पहले दिन से जंगलवासियों को निशाना बनाए हुए हैं और उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं. लेकिन, हाल ही में अपने आक्रामक रवैये के चलते प्रतीक सहजपाल ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे उन्हें ना सिर्फ घरवालों बल्की दर्शकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा. इस वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान (Salman Khan) से भी प्रतीक सहजपाल को खासी फटकार लगाई, मगर यहां सलमान उन्हें डांटते हुए खुद अपना आपा खो दिया और उन्हें नेशनल टीवी पर गाली दे दी. अब सलमान खान की इस गलती पर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हो रहा है.

‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 Weekend Ka Vaar) के पहले वीकेंड का वार में शो के होस्ट सलमान खान, प्रतीक सहजपाल की क्लास लगाते नजर आए. उन्होंने प्रतीक सहजपाल और विधि पांड्या के बीच के बाथरूम वाले मामले पर बात करते नजर आए और प्रतीक पर भड़कते नजर आए. इस दौरान भाईजान ने टीवी पर गुस्से में आकर प्रतीक सहजपाल को अपशब्द कह दिया. अब वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहे हैं और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. यहां देखिए ट्वीट.

Such a disgusting promo cut by the makers of @BiggBoss by showcasing Salman Khan allegedly abusing #Pratiksehajpal .. Stooping so low to generate TRP and curiosity.. #BiggBoss15

pic.twitter.com/SJrWUexM7v

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) October 8, 2021