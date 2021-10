BB15: शमिता कर रहीं राकेश बापट को MISS, जय भानुशाली ने दिए अच्छी मराठी बीवी बनने के टिप्स

नई दिल्ली: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के बाद शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) अब बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं. बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापट (Raqesh Bapat) के साथ उनकी केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. शो खत्म होने के बाद भी दोनों कई बार साथ में लंच और डिनर डेट पर नजर आए. पैपराजी ने भी उन्हें काफी क्लिक किया. यहां तक कि राकेश बापट ने शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और मां से भी मुलाकात की. अब शमिता शेट्टी वापस बिग बॉस 15 में चली गई हैं. ऐसे में राकेश बापट निश्चित तौर पर उन्हें काफी मिस करने वाले हैं. लेकिन शमिता ने अभी से उन्हें मिस करना शुरू कर दिया है.

शमिता शेट्टी ने जय भानुशाली के साथ अपनी फीलिंग शेयर की. जिसके बाद जय भानुशाली ने उन्हें सिखाया कि अच्छी मराठी पत्नी कैसे बनते हैं. जय ने शमिता को ‘hey please listen’ को मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा. तेजस्वी प्रकाश ने शमिता को पोहे बनाने के लिए कहा जिसके बाद शमिता ने कहा कि वो राकेश के लिए कुक रख लेंगी.

इसके बाद बिग बॉस के घर में सभी मस्ती के मूड में आ गए. जय भानुशाली शमिता शेट्टी को ‘शमिता राकेश बापट’ बोलकर चिढ़ाने लगे जिसके बाद वो खुद शर्म से लाल हो गईं. इसके बाद उमर रियाज, विधि पांड्या समेत बाकी कंटेस्टेंट भी उन्हें चिढ़ाने लगे और उनके साथ मस्ती करने लगे.

Awwwwwwiiiieee, @ShamitaShetty Missing @RaQesh19 and all the housemates teasing her! Such a Cutiiiieeeeeeee! And okay, SHAMITA SHETTY BAPAT Sounds All LIT! #ShamitaShetty #RaqeshBapat #ShaRa#BiggBoss15 @ColorsTV @BiggBoss pic.twitter.com/dRAYPO3AH3

— A Dreamer’s Musings (@dreamer_musings) October 4, 2021