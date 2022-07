Shamita-Raqesh Breakup: शमिता शेट्टी-राकेश बापट के ब्रेकअप की खबरें नहीं थीं अफवाह, अलग हुए #ShaRa

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) के बीच दूरियां बढ़ गई हैं. ये खबरें पिछले कई दिनों तक सुर्खियों में रहीं. खबरें तो यहां तक थीं कि दोनों के बीच का प्यार अब खत्म हो गया है और दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं. इस मामले पर अब तक शमिता और राकेश दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी. लेकिन अब खबर पक्की है कि रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) से एक-दूसरे के करीब आए राकेश बापट और शमिता शेट्टी दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. अपने रिलेशनशिप को लेकर हाल ही में दोनों ने ये साफ कर (Shamita Shetty and Raqesh Bapat confirms their break up) दिया है. उन्होंने साफ कहा कि अब वह दोनों साथ नहीं हैं.

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) के बीच का प्यार लोगों ने खुद देखा. बिग बॉस के दौरान दोनों ने एक-दूसरे के लिए खुलेआम प्यार भी जताया. शो के बाद दोनों कई इवेंट्स और पार्टियों में साथ देखे गए. लेकिन 1 साल बाद दोनों के बीच में दरार आने लगी और रिश्ता खत्म हो गया. अब शमिता और राकेश ने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी है.

शमिता ने फैंस को ऐसे दी जानकारी

शमिता ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, ‘मुझे लगता है इसे क्लियर करना जरूरी है… राकेश और मैं अब साथ नहीं हैं… और पिछले कुछ समय से नहीं हैं लेकिन ये म्यूजिक वीडियो उन सभी खूबसूरत फैंस के लिए है, जिन्होंने हमें इतना प्यार और समर्थन दिया. अपना प्यार यूं हीं हम पर बरसाते रहें. यही पॉजिटिविटी है. आप सभी का प्यार और आभार.’

शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने ये पोस्ट शेयर किया है.

राकेश बापट ने पोस्ट कर किया साफ

शमिता ही नहीं राकेश बापट ने अरने रिश्ते के THE END के बारे में फैंस के साथ साझा किया. उन्होंने भी इंस्टा स्टोरी पर अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हुए लिखा- ‘मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अब शमिता और मैं साथ में नहीं है. किस्मत ने हमें बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में मिलाया. इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ShaRa फैमिली. एक प्राइवेट पर्सन होने के नाते मैं यह सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं करना चाहता था कि हम अलग हो गए हैं, हालांकि मुझे महसूस हुआ कि अपने फैंस को इसकी जानकारी देनी चाहिए. मैं जानता हूं कि इस खबर के बाद आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन उम्मीद है आप अलग होने के बावजूद प्यार बरसाते रहेंगे. आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया. ये म्यूजिक वीडियो आप सभी को समर्पित है.’

यहां से शुरू हुआ था प्यार

आपको बता दें कि फैंस ने दोनों के प्यार को देखकर #ShaRa नाम दिया था. बिग बॉस ओटीटी में दोनों ने बतौर पार्टनर शो में एंट्री ली थी और कुछ वक्त बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी. शमिता शेट्टी ने इसके बाद बिग बॉस 15 में भी हिस्सा लिया था. वहीं, राकेश बापट ने शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी.

