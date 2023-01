Shark Tank India 2:फैन्स को खल रही अशनीर ग्रोवर की कमी, शो को बताया बिना चीनी की चाय

नई दिल्ली- बिजनस बेस्ड रिएलिटी शो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के सीजन वन को काफी लोकप्रियता मिली थी. जितना पॉपुलर ये शो हुआ था उतने ही पॉपुलर इस शो पर दखाई देने वाले जज भी हुए थे. सोनी टीवी का ये मशहूर शो एक बार फिर नए सीजन के साथ ऑडियंस के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है. लेकिन इस बार इस शो में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. दरअसल, जिस जज ने अपने बेबाक स्टाइल से न सिर्फ शो पर बल्कि शो के बाहर भी सुर्खियां बटोरी थीं, वो इस शो के दूसरे सीजन से गायब हैं.

सोमवार 2 जनवरी को ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 2’ (Shark Tank India Season 2) के पहले एपिसोड के टेलीकास्ट होते ही ऑडियंस को स्टार जज अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) की कमी महसूस होने लगी. ‘शार्क टैंक इंडिया’ के सीजन 1 ने न सिर्फ भारत पे (Bharat Pay) के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर को घर-घर में पहचान दिलाई बल्कि सोशल मीडिया पर भी अशनीर को स्टार बना दिया.

इस सीजन में अपने पसंदीदा जज की गैर मौजूदगी से नाराज फैन्स ने ट्विटर के माध्यम से अपने नाराजगी जताई है. कई सारे फैन्स ने मीम्स और ट्वीट का सहारा लेते हुए शो मेकर्स से अशनीर ग्रोवर को वापस लाने की मांग की है.

अशनीर के समर्थन में ट्वीट करते हुए एक फैन लिखते हैं कि अशनीर के बिना ये शो चीनी बिना चाय है. उनके बिना शो बिलकुल फीका है. तो वहीं उनके दूसरे फैन ने अशनीर के बिना शो को बकवास बता डाला है.

Watched first episode of #SharkTankIndiaS2 and missing our badass Hero @Ashneer_Grover without him not getting that Vibe of first season @sharktankindia without @Ashneer_Grover is chai without sugar 😜 we want #ashneergrover back on #SharkTankIndiaS2 @SonyTV @SonyLIV

— Kric26 (@Kric262) January 3, 2023