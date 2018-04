Plz see this u will get to know जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वह लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।👇🏼🙏🏻https://t.co/vEk8FUdWWI

यह है वह original लड़की ka VIDEO जो शिल्पा शिंदे का MMS leak हुआ है ऐसा बोला जा रहा है।

— Shilpa Shinde. Risk everything...Regret nothing... (@ShindeShilpaS) April 21, 2018



Also how do u or any of us can prove that d woman in the video was aware tht she was going to be showcased on any porn sites ?This is heights of irresponsibility! As u claim being a victim of such acts u shud hav never done this!I don’t care what fans do or say but THIS IS WRONG! https://t.co/RVTqfi9D1Y

— ROCKY (@JJROCKXX) April 21, 2018



Sad..anyone’s fans or regular trolls may get away by saying anything on SM but as a public figure we get a power to be able to reach to millions with just one tweet and at least we should be very careful n responsible. Specially in these times, real life is not a reality show ! https://t.co/T4mro52L5t

— HINA KHAN (@eyehinakhan) April 21, 2018

एक MMS को लेकर खबरों में रही शिल्पा शिंदे एक बार फिर ऐसे ही वीडियो की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल शिल्पा ने एक वीडियो का लिंक शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, कृपया ये वीडियो देखें आपको पता चल जाएगा कि जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वह लोगों की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं. ये वह असली लड़की का वीडियो जो शिल्पा शिंदे का MMS लीक हुआ है ऐसा बोला जा रहा है.शिल्पा के इस ट्वीट को गलत बताते हुए हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा, आप कैसे साबित करेंगी कि इस वीडियो में जो लड़की है कि वह जानती थी कि ये वीडियो पॉर्न साइट पर जाने वाली है. यह एक गैरजिम्मेदार रवैया है. आप खुद को इस तरह की घटना का पीड़ित कहती हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. फैन्स क्या कहते हैं और क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये गलत है.शिल्पा के इस ट्वीट पर हिना ने भी कमेंट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दुखद...किसी के फैन या ट्रोलर्स सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट कर निकल सकते हैं. लेकिन एक पब्लिक फिगर के तौर पर हमारे पास लाखों लोगों तक पहुंचने की पावर है. हमें सतर्क रहना चाहिए. खासतौर पर आज के समय में, असल जिंदगी कोई रियलिटी शो नहीं है.