श्वेता तिवारी अब बनेंगी कड़क सीबीआई अफसर, नए शो से वायरल हुईं तस्वीरें

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसइन दिनों कुछ नया करने की सोच रही हैं. श्वेता को हम बहुत जल्द 'शुक्ला V/S त्रिपाठी' (Shukla v/s Tripathi) में देख पाएंगे. इस नई सस्पेंस थ्रिलर शो में श्वेता सीबीआई ऑफिसर की भूमिका निभाने वाली हैं. जाहिर है इस खबर से श्वेता के फैंस बहुत खुश होंगे. एक्ट्रेस आजकल 'खतरों के खिलाड़ी 11' में नजर आ रही हैं. श्वेता इन दिनों अपनी फिगर को लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं.की कहानी मधुरिमा नाम की एक युवा कवयित्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे दुर्भाग्य से एक लाइव टेलीविजन शो के दौरान गोली मार दी जाती है. इस अचानक हुई हत्या के बाद, श्वेता का कैरेक्टर राजनीतिक समाज और उसके मानदंडों पर ध्यान नहीं देते हुए मामले को सुलझाने में लग जाता है. SpotBoye के अनुसार अपने नए शो के बारे में पूछे जाने पर, श्वेता तिवारी ने कहा, 'मैं आगामी सीरीज शुक्ला V/S त्रिपाठी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं. यह काफी सस्पेंस और थ्रिलर वाला है और हमने अभी इसकी शूटिंग शुरू की है.'एकके अपने ऑनस्क्रीन कैरेक्टर के बारे में बताते हुए कहती हैं, 'मैं एक सीबीआई अधिकारी रिधिमा लाखा की भूमिका निभा रही हूं, जिसे कोई रिश्वत नहीं दे सकता है. हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मैं बस अपने प्रशंसकों से प्यार और समर्थन की कामना करती हूं.'शो का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू पर होगा, जो रश्मि देसाई और तनुज विरवानी स्टारर 'तंदूर' के लॉन्च के बाद से चर्चा में बना हुआ है. आपको बता दें, श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) हाल ही में अपने पति अभिनव कोहली (Abhinav Kohli) के साथ विवाद को लेकर चर्चा में थीं. अभिनव आरोप लगाया था कि श्वेता उन्हें उनके बेटे रेयांश से मिलने नहीं देती हैं.