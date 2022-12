VIDEO: सिद्धार्थ शुक्ला ने जब जूही चावला को दिया था जवाब- 'दिल से सुंदर बनता है इंसान'

मुंबई. हमेशा कहा जाता है कि इंसान चला जाता है बस उसकी बातें रह जाती हैं. यह सच भी है…अक्सर किसी के चले जाने के बाद उसकी बातें याद आती हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla). हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले सिद्धार्थ की आज बर्थ एनिवर्सरी है. बीते दो दिनों से सिद्धार्थ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वे वर्ल्ड बेस्ट मॉडल के खिताब पर कब्जा करते दिख रहे हैं. यह वीडियो एक फैन ने शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस कॉन्टेस्ट के दौरान जूही चावला जज के तौर पर पैनल में शामिल थीं. प्रतियोगिता के दौरान सवाल-जवाब राउंड में जूही उनसे पूछती हैं कि उनके लिए सुंदरता क्या है? इस पर सिद्धार्थ जवाब देते हैं, ‘सुंदरता का शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं है, यह इंसान के अंदर होती है. कोई बाहर से अच्छा नहीं लग सकता, इंसान का दिल उसे अंदर से सुंदर बनाता है.’ सिद्धार्थ के इस जवाब ने सभी का दिल जीत लिया था. आज भी उनके फैंस उनके अंदर की सुंदरता को याद करते हैं.

The winning answer which remained constant till the end…. Till the End

40 प्रतिभागियों को पछाड़कर जीता खिताब

सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसम्बर 1980 को मुंबई में हुआ था. सिद्धार्थ को बचपन से खेल का शौक था. वे टेनिस और ​फुटबॉल खेला करते थे. इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय इसी फील्ड में काम किया था. इसके बाद वे मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल हुए और इला अरुण के म्यूजिक वीडियो ‘रेशम का रुमाल’ में नजर आए. इसके बाद साल 2005 में अपने जन्मदिन से पहले उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का खिताब जीता. 40 प्रतिभागियों का पछाड़ते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा से यह टाइटल जीता.

Put your heart into everything you do.

A lukewarm effort produces mediocre results.

Pour on the passion & experience intense success in all your achievements…

