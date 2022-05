सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की सहमति के बिना म्यूजिक वीडियो रिलीज करने पर भड़के फैंस

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) भले ही दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी बड़ी संख्या में हैं. सिद्धार्थ के कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे, जिसमें से एक गाना ‘जीना जरूरी है’. इस गाने में सिद्धार्थ के साथ ‘बिग बॉस’ कंटेस्टेंट विशाल कोटियन (Vishal Kotian) और एक्ट्रेस दीपिका त्रिपाठी ने काम किया है. इस गाने को बिना सिद्धार्थ की फैमिली के सहमति के प्रोड्यूसर ने रिलीज कर दिया और मेकर्स पॉपुलैरिटी के लिए एक्टर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर फैंस भड़क गए हैं.

सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन ने फैमिली के ऑफिशियल स्टेटमेंट की कॉपी को शेयर कर लिखा है ‘इसमें साफ-साफ लिखा है और इस गाने को लेकर स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है.. सिद्धार्थ शुक्ला की पसंद को उनकी प्यारी फैमिली और क्लोज लोगों से बेहतर कौन जानता है.. फिर भी अगर आप उनके खिलाफ जा रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ हूं.. सिद्धार्थ के पसंद की रिस्पेक्ट करो…. सिद्धार्थ शुक्ला को इस्तेमाल करना बंद करो’.

That was a clear indication n special req. related to this song..who can know @sidharth_shukla choices better than his loveliest family n closest ones..still if u r going against him , I’m against u..

RESPECT SIDHARTH’S CHOICES

STOP USING SIDHARTH SHUKLA #SidharthShukla pic.twitter.com/mwKOraYBHr

— SR // ♡ (@iamsrxx) May 20, 2022