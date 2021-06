सिद्धार्थ शुक्ला फिर बने TV के मोस्ट डिजायरेबल मैन, टाइम्स की 2020 की लिस्ट में किया टॉप

मुंबई: टीवी के फेमस रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) विनर बनने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की पॉपुलैरिटी में जमकर इजाफा हुआ है. द टाइम्स की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट आ गई है. स्मॉल स्क्रीन पर उनकी लोकप्रियता के आधार पर ऑनलाइन वोटिंग और जूरी के वोटों के आधार पर हिंदी टेलीविजन के हैंडसम हंक एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जगह बनाई है. इस साल टॉप पर रहने वाले सिद्धार्थ पिछले साल भी टीवी पर टाइम्स के मोस्ट डिजायरेबल मैन (The Times Most Desirable Man On TV) थे. एक्टर अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं.



टाइम्स से बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी खुशी जाहिर की. जब एक्टर से पूछा गया कि उनको दोबारा टीवी के मोस्ट डिजायरेबल मैन बनकर कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा कि कौन मोस्ट डिजायरेबल मैन नहीं बनना चाहेगा. हंसते हुए कहते हैं कि परमानेंट बने रहना मुझे अच्छा लगेगा’.



सिद्धार्थ शुक्ला बताते हैं कि ‘इस साल उन्हें इस लिस्ट में जगह मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी. मैं अपने काम को लेकर बहुत खुश हूं. अपने ऑडिएंस का मनोरंजन कर रहा हूं इसलिए सब कुछ उन पर ही छोड़ रखा है. आखिरकार ये सम्मान उनके ही प्यार की वजह से ही हासिल हुआ है. सिद्धार्थ ने अपने इंस्टा स्टोरी पर दिल से फैंस का आभार जताया है’. लिखा है 'दिल से' और हाथ जोड़ने वाली इमोजी लगाई है.



(साभार: realsidharthshukla/Instagram)

जब सिद्धार्थ से महिलाओं के इम्प्रेस करने के सीक्रेट के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि ‘मैं खुद जानना चाहता हूं कि उन्हें मेरे अंदर उन्हें क्या अच्छा लगता है. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नो फिल्टर एटीट्यूड. आप मुझे पसंद करें या न करें मैं जैसा हूं वैसा ही हूं. मुझे लगता है कि ईमानदारी लोगों को पसंद आती है.