Smart Jodi: ट्रोल्स के निशाने पर नील भट्ट-ऐश्वर्या शर्मा, बोले- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'

मुंबईः शनिवार को ‘स्मार्ट जोड़ी’ (Smart Jodi) नाम का एक नए रियलिटी शो का प्रीमियर हुआ. मनीष पॉल द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में 10 सेलिब्रिटी जोड़े शामिल हैं जो अब कई मजेदार गतिविधियों में हिस्सा लेते नजर आएंगे. पहले एपिसोड में चार जोड़ियों को दर्शकों से मिलवाया गया. जिनमें- नील भट्ट-ऐश्वर्या शर्मा (Neil Bhatt-Aishwarya Sharma), भाग्यश्री-हिमालय दसानी (Bhagyashree-Himalaya Dasani), राहुल महाजन-नताल्या और मोनालिसा-विक्रांत सिंह राजपूत शामिल हैं. जब ये कपल अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहे थे, हर किसी का ध्यान ‘गुम है किसी के प्यार में’ ( Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा पर ने अपनी ओर खींच लिया.

दरअसल, एपिसोड के दौरान, नील भट्ट ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बारे में भी बात की. नील के अनुसार, क्योंकि ऐश्वर्या सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ में नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. इस जोड़े ने खुलासा किया कि कैसे ट्रोल्स ने गाली-गलौज की और पिछले दिनों ऐश्वर्या के लिए मौत की प्रेयर तक की बात कह डाली.

इसी बीच ऐश्वर्या को यह कहते हुए भी सुना गया कि कैसे उन्होंने गाली गलौज करने के कारण नील से शादी नहीं करने के बारे में भी सोचा था. हालांकि, स्टार जोड़ी ने जो दावा किया, उससे नेटिज़न्स थोड़ा निराश लग रहे हैं. इस मामले के तुरंत बाद, कई लोगों ने ट्विटर का सहारा लिया और आरोप लगाया कि दोनों केवल एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो को लेकर कई यूजर टीवी कपल से नाराज लग रहे हैं.

agree that fans aren’t saints,there r many abusive fans here but AISHWARYA isn’t any saint either. Victimizing themselves by completely ignoring whatever Aishwarya did to rile up fans is . Lost all respect I had for Neil, kya acting tha bhai at the end LMAO#SmartJodi https://t.co/YbX1ugauwF

