स्मृति ईरानी को नहीं पहचान पाया 'द कपिल शर्मा शो' का गार्ड, बोला-'नेता बिना फोर्स के थोड़ी आते हैं'

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) जल्दी ही एक नए रूप में देश-दुनिया में नजर आएंगी. ये रोल एक लेखिका (Smriti Irani As Writer) का है. जी हां… उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद अपनी किताब ( Smriti Irani new Book) को पूरा करने मे सफलता पा ही ली है. किताब का नाम है, ‘लाल सलाम (Lal Salam).’ अपनी किताब के प्रमोशन के लिए स्मृति ईरानी ने टीवी के पॉपुलर शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ को चुना, लेकिन जब वो शो में शामिल होने पहुंची तो एक ट्रेजेडी हो गई. इसके पहले की हम उस ट्रेजेडी के बारे में बताएं, ये बताना भी जरूरी है कि ट्रेजेडी ये भी साबित कर रही है कि एक आम आदमी की तरह, बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के घूमने वालीं केंद्रीय मंत्री कितनी आसानी से आम लोगों में घुल मिल जाती हैं, क्योंकि वो वीआईपी मेहमानों की तरह नहीं आतीं.

‘द कपिल शर्मा शो’ के सेट से क्यों लौटी स्मृति ईरानी?

दरअसल, स्मृति ईरानी (Smriti Irani) मुंबई में ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ के सेट पर जरूर पहुंची थीं, लेकिन वहां खड़े निजी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया. स्मृति ईरानी ने उस गार्ड को समझाने की लाख कोशिश की और उसे बताया कि वह शो में मेहमान हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं. लेकिन गार्ड ये मानने को तैयार नहीं था, उसका कहना था कि इतने बड़े नेता अकेले नहीं घूमते हैं उनके साथ सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले होते हैं. एक आम महिला की तरह शो में पहुंचीं स्मृति को गार्ड ने अंदर आने से साफ मना कर दिया.

आधे घंटे तक कपिल के सेट के बाहर रहीं स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी के पास इस शो के लिए सिर्फ एक घंटा था और उनकी पूरी टीम कपिल शर्मा के सेट पर अंदर जा चुकी थी. लेकिन गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा. करीबी सूत्र मजाकिए लहजे में कह रहे हैं कि उनका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, शायद एक वजह हो कि गार्ड उन्हें नहीं पहचान पाया. गार्ड का कहना था कि कपिल शर्मा से मिलने वाले सभी खुद को बड़ा बताते हैं. स्मृति ईरानी करीब आधे घंटे तक बाहर रहीं और आखिरकार वापस एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ीं क्योंकि उन्हें दिल्ली वापस आना था.

कपिल ने मांगी स्मृति ईरानी से माफी

वहीं, शो के होस्ट और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को जब ये पता चला तो उन्होंने गार्ड को जमकर लताड़ा, लेकिन गार्ड बार-बार यही दोहराता रहा कि मंत्री बिना सुरक्षा बलों के अकेले कहां चलते हैं. बहरहाल, कपिल शर्मा ने स्मृति ईरानी को पूरा हाल बताकर माफी मांगी है. इस घटना से साफ हो गया कि स्मृति ईरानी बाकी नेताओं से जरा हटके ही हैं.

कभी सुरक्षा घेरे में नहीं चलतीं स्मृति

अपने टीवी सीरियल से देशभर में आदर्श बहू के रूप में लोकप्रिय हुई स्मृति ईरानी ने अमेठी की दीदी का किरदार भी ऐसा निभाया है कि वो अमेठी की दीदी के रूप में लोकप्रिय हो चुकी हैं. हम आपको बता दें कि स्मृति कभी सुरक्षा घेरे में नहीं चलतीं और उनके साथ तो पुलिस का एक पीएसओ तक नहीं होता. इसलिए पीएम मोदी ने वीआईपी संस्कृति को दूर करने के लिए लाल बत्ती का सिस्टम हटाया तो उसका पालन भी स्मृति शिद्दत से कर रही हैं..

हर भूमिका में साबित हुईं सुपरहिट

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अपने एक नए अवतार में नजर आ रही हैं. हालांकि टीवी से घर-घर पहुंचने वाली देश की बहू, एक कुशल वक्ता और नेता के रूप में निखरकर सामने आना, फिर अपने संसदीय क्षेत्र में दीदी बनना, अब तक अपने तमाम किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है. अपनी इन भूमिकाओं में सुपरहिट भी साबित हुई हैं.

ब्लॉक बस्टर साबित होगी ‘लाल सलाम’

स्मृति ईरानी की किताब के बारे में बात करें तो ये किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है और किताब रिलीज होने से पहले ही इसके फिल्म बनाने के राइट्स भी बिक गए हैं. विमोचन से पहले ही ऐसा लगने लगा है कि ‘लाल सलाम’ एक ब्लॉक बस्टर साबित होगी.

