TV स्टार रतन प्रताप बने "होस्ट ऑफ द ईयर", वेब सीरीज छोड़ने पर कही ये बात

मुंबईः टीवी होस्ट से एक्टर रतन प्रताप (Ratan Pratap) को मुंबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल द्वारा “होस्ट एंड एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022” (Host and Entertainer Of The Year 2022) से सम्मानित किया गया. रतन को यह पहचान डांस रियलिटी शो के होस्ट के रूप में मिली. ‘खोज’ हाल के शो में एक है. रतन ने कुछ साल पहले एक लाइव प्रसारण चैट शो में एक होस्ट के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन पर एंकरिंग की.

रतन प्रताप का कहना है कि वह इस अवॉर्ड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा, “मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि इंडियन फाइन आर्ट काउंसिल जैसे सरकारी निकाय ने मुझे ऐसा सम्मान दिया है. हमारी इंडस्ट्री में एंकर्स को पहचान मिलना और उनका सम्मान करना रेयर है लेकिन मैं इसके लिए आईएफएसी का वास्तव में आभारी हूं. जब इस तरह का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि बिना नींद की वह सारी रातें व्यर्थ नहीं गईं.”

वेब सीरीज ठुकराने पर क्या बोले

रतन प्रताप स्टाइलिश एंकर सही और गलत कारणों से चर्चा में रहे हैं. चाहे वह एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब-सीरीज़ को ठुकराना हो या उनकी हालिया कलाई की सर्जरी. इस पर उन्होंने स्पष्ट किया, “हर किसी के पास प्रोजेक्ट करने या न करने के अपने कारण होते हैं. मुझे दिए जाने वाले हर काम का मैं सम्मान करता हूं लेकिन कभी-कभी चीजें होने के लिए नहीं होती हैं. और अपनी कलाई की चोट के बारे में मैं पहले ही बयान दे चुका हूं. कभी कोई सर्जरी नहीं हुई. एक अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने के दौरान मुझे चोट लग गई थी और अब मैं ठीक हो गया हूं.”

अभिनंदन श्रीधर से चल रही है बात

रतन, भारत के प्रमुख ओटीटी लेखकों में से एक अभिनंदन श्रीधर के साथ बातचीत कर रहे हैं. यह माना जाता है कि यह जोड़ी एक फिल्म स्टार के इर्द-गिर्द एक सीरीज बनाने की प्रक्रिया में है, जिसका करियर आगे बढ़ने में विफल रहता है. उसी के बारे में उन्होंने कहा, “मेरी सचमुच अभिनंदन के साथ एक मुलाकात हुई है. अभी तक हमारे पास कागज पर कुछ भी नहीं है. स्क्रिप्ट भी नहीं. वह एक शानदार लेखक हैं और यह उनके शो जैसे लिटिल थिंग्स और कई अन्य में दिखाई देता है. लेकिन अभी इसके बारे में बात करना वास्तव में कहानी बताने जैसा है. हम एक चर्चा के आधार पर घोषणा नहीं कर सकते.”

