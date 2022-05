रानी मुखर्जी की भाभी बनेगी कपिल शर्मा की 'भूरी', सम्राट मुखर्जी से ब्याह करने जा रही हैं सुमोना चक्रवर्ती!

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की ‘भूरी’ के हाथ पीले होने वाले हैं? ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में नजर आने वालीं सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सु्र्खियों में हैं. खबर हैं कि कपिल की ‘भूरी’ बॉलीवुड के बड़ी एक्ट्रेसेस की रिश्तेदार बनना जा रही हैं. ऑनस्क्रीन कपिल की पत्नी का रोल करने वाली सुमोना रियल लाइफ में काजोल (Kajol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के कजिन सम्राट मुखर्जी (Samrat Mukerji) को डेट कर रही हैं. हाल ही में इस डेटिंग और शादी के बारे में उन्होंने चुप्पी तोड़ी (Sumona Chakravarti break silence on her marriage) और सच्चाई को सबके सामने बयां किया.

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने काजोल (Kajol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के कजिन सम्राट मुखर्जी (Samrat Mukerji) के साथ अपनी शादी को खबरों का सच्चाई को बयां किया. उन्होंने ऐसी खबरों को सिर्फ बकवास करार दिया और दो टूक कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है बाकी कुछ नहीं.

सुमोना ने शादी की खबरों को बताया बकवास

ई-टाइम्स के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘ये सोशल मीडिया के जरिए फैलीं 10 साल पुरानी कहानियां हैं. जो सिर्फ बकवास है. उन्होंने आगे कहा कि सच कहूं तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अपने निजी जीवन के बारे में बात करना पसंद नहीं है और जहां तक बात शादी का है, तो अगर कभी कोई डेवलपमेंट होता है, तो आप सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा. मैं इस बात की घोषणा खुद करूंगी.

सम्राट मुखर्जी के सवाल पर क्या बोलीं सुमोना चक्रवर्ती

सम्राट मुखर्जी के साथ रिश्ते पर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और मेरे नेचर में है कि मैं अपने दोस्तों या परिवार के बारे में मीडिया से बात नहीं करती.

कैसे मिले सुमोन-सम्राट?

दुबई के रेडियो स्टेशन ‘जोश 978’ यूएई’ पर सुमोना ने कहा था कि सम्राट उनके सिर्फ फैमिली फ्रैंड हैं. उन्होनें बताया कि उनकी सम्राट से मुलाकात साल में सिर्फ एक बार दुर्गा पूजा पर ही होती है.

कौन है सम्राट मुखर्जी?

सम्राट का भी बॉलीवुड से कनेक्शन है, वह डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘खेले हम जी जान से’ में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वह‘भाई भाई’, ‘सिकंदर सड़क का’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी काफी काम किया है.

