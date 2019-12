View this post on Instagram



‪Get ready to laugh your heart out, because Gutthi is coming back on #WeekendKaVaar with @beingsalmankhan, Sat-Sun at 9 PM. @whosunilgrover ‪Anytime on @voot. @Vivo_India @daburamlaindia @bharat.pe #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan