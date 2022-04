‘हुनरबाज’ के मंच पर दिखीं सुरभि चंदना, भारती सिंह की जगह हर्ष लिंबाचिया का देंगी साथ

‘हुनरबाज-देश की शान’ (Hunarbaaz Desh Ki Shaan) शो की होस्ट भारती सिंह (Bharti Singh) इन दिनों अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी एन्जॉय कर रही हैं. 3 अप्रैल को कॉमेडियन ने एक बेटे को जन्म दिया है. ऐसे में अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताने के लिए भारती ने शो से ब्रेक ले लिया है. अब इस शो के सफर को हर्ष लिंबाचिया के साथ आगे बढ़ाने के लिए ‘नागिन’ फेम सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) आ गई हैं.

भारती सिंह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी समय तक ‘हुनरबाज’ की शूटिंग करती रहीं. इस शो को भारती और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया मजेदार तरीके से होस्ट करते आए हैं. भारती ने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में शुरू से सोशल मीडिया पर बता दिया था. अब ये समय उनके आराम करने और अपने लाडले की देखभाल करने का है. लेकिन शो मस्ट गो ऑन..शो का सफर रुके नहीं इसलिए मेकर्स ने भारती सिंह की जगह सुरभि चंदना को शो होस्टिंग का जिम्मा सौंपा है. हालांकि किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन सुरभि के सोशल मीडिया पोस्ट खुद ही इसकी गवाही दे रहे हैं कि सुरभि ने कमान संभाल ली है.

हर्ष को मिला सुरभि का साथ

सुरभि चंदना की बहन प्रणवी चंदना ने अपने इंस्टाग्राम पर सुरभि की मेकअप करते हुए, शो के मंच पर जज मिथुन चक्रवर्ती के साथ डिस्कस करते हुए. शो की तैयारी करते हुए वीडियो क्लिप शेयर की हैं. इन वीडियोज को सुरभि ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. एक क्लिप में हर्ष लिंबाचिया भी नजर आ रहे हैं. अपनी इस नई पारी में सुरभि ग्लैमरस और कांफिडेंट नजर आ रही हैं.

Getting ready for new look

