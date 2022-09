VIDEO: नकुल मेहता को लंबे समय बाद देख इमोशनल हो गईं सुरभि चंदना, देखते ही लगा लिया गले

मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस सुरभि चंदना (Surbhi Chandana) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाने वाली सुरभि अब लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगाई है. एक्ट्रेस बिजनेसमैन करण शर्मा को डेट कर रही हैं और उन्होंने खुद ये खबर अपने फैंस के साथ शेयर की है. इस बीच, सुरभि चंदना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ‘इश्कबाज’ फेम को-स्टार नकुल मेहता (Nakuul Mehta) का साथ नजर आ रही हैं.

वीडियो सुरभि चंदना की बर्थडे पार्टी का है, जिसमें नकुल को उन्हें सरप्राइज देते देखा जा सकता है. सुरभि और नकुल मेहता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों के बीच की बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही है. वीडियो में सुरभि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच नकुल की सरप्राइज एंट्री होती है. हाथ में बुके लेकर जैसे ही नकुल पहुंचते हैं, सुरभि उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं.

सुरभि के एक्सप्रेशन्स से साफ है कि वह नकुल मेहता को लंबे समय बाद देखकर कितनी खुश हैं. वह हैरानी और इमोशनल होकर नकुल को गले लगा लेती हैं. वह एक बार फिर एक्टर की ओर देखती हैं और फिर उन्हें गले से लगा लेती हैं. दोनों एक्टर्स के बीच का यह इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Don’t tell me KS did this planning✨ Ahhh this video is so wholesome. Someone just stop me from crying! #SurbhiChandna #NakuulMehta #Shivika #Narbhi pic.twitter.com/CPfc7txoZH

— ✿ Sre 。・. (@SnoozySreya) September 11, 2022