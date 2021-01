Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'अंजली भाभी' ने रेड ड्रेस में शेयर की Bold Photos, देखकर फैंस के उड़े होश

View this post on Instagram A post shared by Sunayana Fozdar (@sunayanaf)

छोटे पर्दे के फैमिली कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के चर्चे रोज होते रहते हैं. कभी जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर तो कभी इसके एक्टर्स को लेकर. तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर किरदार लोगों को पसंद आता है. इस शो पर बीते दिनों काफी बदलाव देखने को मिले. उसी दौरान यहां पर नई 'अंजली भाभी' (Anjali Bhabhi) यानी सुनैना फौजदार (Sunayana Fozdar) ने एंट्री ली थी. सुनैना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. टीवी में साड़ी में खूबसूरत दिखने वालीं 'अंजली भाभी' सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिनमें उनका बोल्ड (Bold Photos) अवतार फैंस के होश उड़ा रहा है. सुनैना फौजदार (Sunayana Fozdar) ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सुनैना रेड टॉप और ब्लू हॉटपैंट में दिखाई दे रही हैं. ये टॉप कोल्ड शोल्डर यानी सिर्फ एक शोल्डर का टॉप है. इस लुक को उन्होंने गोल्डन ईयरिंग्स और मरून लिप्सटिक के साथ कंप्लीट किया है. इस स्टाइलिश लुक में सुनैना बेहद सिजलिंग पोज देती दिखाई दे रही हैं. यहां देखें सुनैना के लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें-अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर कैप्शन में लिखा- 'Not your Average Queen...Sassy and classy wearing'. बता दें कि सुनैना फौजदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक की पत्नी यानी अंजली के रोल में दिखेंगी. वहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के लोग उन्हें अंजली भाभी बुलाते हैं. सुनैना रियल लाइफ में बेहद बोल्ड हैं. उनका सोशल मीडिया एकाउंट देखें तो बोल्ड और खूबसूरत फोटोज से भरा पड़ा है.