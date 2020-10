Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'जेठालाल' ही नहीं 'डॉ. हाथी' ने भी जमाया रंग, मलाइका संग लगाए ठुमके

View this post on Instagram

Tappu Sena or IBD Sena, who do you think will win this dance-off? Let us know in the comments below. And tune in to #IBDxTMKOC special, this Sat-Sun at 8 pm, on Sony TV. #IndiasBestDancer @terence_here @geeta_kapurofficial @malaikaaroraofficial @bharti.laughterqueen @haarshlimbachiyaa30 @rutuja.junnarkar @vichare_sonal @shweta_warrier @rajsharma4588 @subhranilpaul27 @iadnanmbruch @md.akib_official @tigerpopofficial @mukulgain.official @paramdeepsingh_official @dance13_amanshah @maakasamdilipjoshi @mmoonstar @realmandarchandwadkar @amitbhattmkoc @lodha_shailesh @jsonalika @tan_mahashabde @shyampathakpopu @jennifer_mistry_bansiwal @sunayanaf @raj_anadkat @samayshah_5 @ballusuri @palaksidhwani @mayur_vakani @nirmalsoni1 @hasmukhi @priyaahujarajda @iamazharshaikh @kushahh_ @officialsharadsankla19 @tanmayvekaria @jatin.bajaj @officialasitkumarrmodi @tarrakmehtakaooltachashma @taarakmehtakaooltahchashmahnfp