Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: मल्टी-टैलेंटेड निकलीं 'पुरानी सोनू', एक्टिंग के बाद सिंगिंग से बनाया दीवाना

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में सोनू का रोल निभा चुकीं ​​निधि भानुशाली (Nidhi Bhanushali) एक अच्छी एक्ट्रेस होने के अलावा एक शानदार सिंगर भी हैं. वह छह साल से ज्यादा समय तक इस शो का हिस्सा रही थीं. उन्होंने इस पॉपुलर शो को छोड़ने का फैसला इसलिए किया था, क्योंकि तब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थीं. वह अक्सर सोशल मीडिया (Instagram) पर अपनी सिंगिंग की वीडियो शेयर करती हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं. निधि को फैंस को एक्ट्रेस का यह अंदाज काफी पसंद आता है. लोग एक्टिंग के साथ-साथ उनकी सिंगिंग के भी मुरीद हो गए हैं. बता दें कि निधि ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. लोग उन्हें उनके काम के चलते बेहद प्यार करते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि एक्ट्रेस एक शानदार सिंगर भी हैं. उनके सोशल मीडिया पेज उनकी सिंगिंग के वीडियो से भरे हुए हैं. इंस्टाग्राम पर आप उन्हें अपनी सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है.हाल में निधि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. इसमें वह अपनी दोस्त के साथ नजर आ रही हैं. निधि को एमी वाइनहाउस के गीत 'वाय डोन्ट यू कम ऑन' (Why don't you come on) को गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने पोस्ट के साथ एक मजेदार कैप्शन भी दिया है. उन्होंने लिखा है, 'एमी वाइनहाउस के अमर शब्दों में, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं यह गाना गाते समय नशे में (नहीं) थी!'उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी वीडियो शेयर भी किए हैं जिनमें उन्हें कुछ लोकप्रिय हिंदी और अंग्रेजी गाने गाते हुए देखा जा सकता है.एक्ट्रेस हाल में अपनी बिकनी फोटो के चलते चर्चा में थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'यह सिर्फ मेरी जिंदगी है. मैं उन चीजों की तस्वीरें डाल रही हूं, जो मैं करती हूं, जैसे हर कोई करता है. आश्चर्य की बात है कि मैं ट्रेंड होने लगी थी. यह काफी मजेदार है, क्योंकि इसके अलावा कई जरूरी चीजे हैं, जिन पर बात की जानी चाहिए. देश में बहुत कुछ हो रहा है और लोग किसी कारण से मेरी बिकनी तस्वीरों के बारे में बात करने के लिए समय निकालते हैं.'