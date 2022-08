The Kapil Sharma Show First Promo: कॉमेड‍ियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक बार फिर अपने सुपरहिट कॉमेडी चेट शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) को लेकर वापस आ रहे हैं. इस शो का पहला प्रोमो कुछ देर पहले ही सामने आया है. प्रोमो के साथ ही इस शो के प्रीम‍ियर होने की डेट भी सामने आ गई है. जी हां, कपिल शर्मा 10 स‍ितंबर से एक बार फिर टीवी पर अपनी पूरी टीम के साथ लौट रहे हैं. इस शो का पहला प्रोमो सामने आया है, ज‍िसमें कपिल शर्मा एक बार फिर एक फैमलीमैन की तरह नजर आने वाले हैं. शो में जहां कपिल की पत्‍नी के रूप में सुमोना फिर से द‍िख रही हैं तो वहीं कपिल के ‘नए ससुर’ भी नजर आ रहे हैं.

नए प्रोमो में कपिल अस्‍पताल के ब‍िस्‍तर पर लेटे हुए द‍िख रहे हैं. वह जैसे ही आंखे खोलते हैं, एक-एक कर के लोगों को पहचानते हैं. उनके सामने उनके ससुर (एक्‍टर इश्‍तेयाक खान) आते हैं, फिर चंदू (जो साउथ इंडियन लुक में द‍िख रहे हैं), कीकू शारदार भी गुड‍िया के लुक में नजर आ रहे हैं. फिर नजर आती हैं, उनकी पत्‍नी यानी एक्‍ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती. कपिल सुमोना को देखकर कहते हैं, ‘ये बहनजी कौन हैं’. लगता है कपिल अपनी खोई याद्दाश्‍त को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कपिल सुमोना को छोड़ इस शो की नई एंट्री एक्‍ट्रेस सृष्‍टी रोड़े की तरफ भागते हैं, ज‍िसका उन्‍हें स्‍कूटी का नंबर तक याद है.

ये देखते ही अर्चना पूरण सिंह कहती हैं, ‘बीवी को भूल गया और लड़की की स्‍कूटी का नंबर तक याद है.’ वहीं कपिल अर्चना से कहते हैं, ‘मरीजों के फल तो छोड़ द‍िया करो.’ आप भी देख‍िए ये मजेदार प्रोमो.

कपिल के इस नए सीजन से एक्‍टर कृष्‍णा अभ‍िषेक गायब हैं. कृष्‍णा कपिल के शो में सपना के क‍िरदार में नजर आते रहे हैं. वहीं द‍िलचस्‍प है कि कपिल एक बार फिर अपनी अनोखी फैमली के साथ शो में लौट रहे हैं. प‍िछले कुछ समय से कपिल शो में अपना ‘मौहल्‍ला’ ला रहे थे ज‍िसमें अलग-अलग क‍िरदार थे. जबकि सबसे पहले, जब ये शो कलर्स चैनल पर आता था, तब कपिल के इस शो में उनकी पत्‍नी सुमोना बनती थी जबकि उनके ससुर का क‍िरदार सुनील ग्रोवर न‍िभाते थे. देखना है कि इस बार इस शो में कपिल हमारे ल‍िए क्‍या नया लाते हैं.

