Ohh No... अब TV पर नहीं लगा पाएंगे हंसी के ठहाके, बंद हो रहा है The Kapil Sharma Show!

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के अगर आप फैन हैं और हर शनिवार-रविवार को सब कामकाज छोड़ कपिल शर्मा के हंसगुल्ले लेने के लिए टीवी के सामने चिपक जाते हैं, तो ये खबर आपको मायूस कर सकती हैं. क्योंकि खबर है कि जल्द ‘द कपिल शर्मा शो’ जल्द बंद होने (The Kapil Sharma Show is going to be OFF AIR soon) वाला है और अगर ऐसा होता है तो हर हफ्ते लोगों को हंसी की डोज नहीं मिलेगी. आखिर ऐसा क्यों होने वाला है. हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के प्रमोशन को लेकर खड़े हुए बखेड़े के बाद ट्विटर पर बायकॉट ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) से अगर आप इससे जोड़ रहे हैं तो जरा रुकिए… क्योंकि मामला ये नहीं कुछ और ही है.

कपिल शर्मा की इस पोस्ट ने किया इशारा

दरअसल, कपिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर अपने यूएस-कनाडा टूर के बारे में घोषणा की है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा है, ‘साल 2022 में अपने यूएस-कनाडा टूर के बारे में घोषणा करते हुए मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है. जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी’. ये टूर 11 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा.

कपिल ने अब तक नहीं की आधिकारिक पुष्टि

हालांकि, शो के बंद होने को लेकर कपिल ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है. कहा जा रहा है कि कॉमेडियन अपने इस कॉमेडी शो से एक छोटा ब्रेक लेंगे और अपनी दूसरी प्रोफशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के तुरंत बाद वापस आ जाएंगे.

छोटा सा ब्रेक लेकर नया सीजन लेकर लौटेंगे कपिल शर्मा

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल के पास यूएस-कनाडा टूर के अलावा, कुछ अन्य कार्य प्रतिबद्धताएं भी हैं और इसलिए उन्होंने शो से एक छोटा ब्रेक लेकर और फिर कुछ महीनों बाद एक नए सीजन के साथ लौटने के बारे में सोचा विचार किया है.

