Good News: कपिल शर्मा देते रहेंगे हंसगुल्लों की डोज, OFF AIR नहीं हो रहा The Kapil Sharma Show

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के फैंस उस दिन से बेहद परेशान हैं, जब से उन्हें शो के ऑफ एयर होने की खबर लगी है. हर वीकेंड हफ्ते टीवी के सामने हंसी के ठहाके लगाने वाले इस खबर के बाद ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर अब वह कैसे हंसगुल्लों की मौज ले सकेंगे. आप भी अगर ये सोचकर परेशान हो रहे हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला देंगी. क्योंकि खबर है कि कपिल का शो यानी ‘द कपिल शर्मा शो’ कुछ समय के लिए ऑफ एयर नहीं (The Kapil Sharma Show is not going off air temporarily) हो रहा है.

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) शो को लेकर पिछले दिनों खबर थी कि कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे, क्योंकि उन्हें जून और जुलाई के महीने में लाइव परफॉर्मेंस के लिए विदेश जाना है. इस खबर के बाद शो के फैंस काफी मायूस हो गए थे. लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि शो चलता रहेगा और लोगों को हंसी की डोज ऐसे ही मिलती रहेगी.

शो के ऑफ एयर होने की खबर सिर्फ अफवाह!

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शो अप्रैल में ऑफ एयर नहीं हो रहा है. ये सिर्फ एक अफवाह है. एक सूत्र ने बताया कि शो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा. अप्रैल के आखिर तक के सभी शूट्स लाइन्डअप हो रखे हैं.

जून और जुलाई के लिए ऐसे तैयारी कर रही है टीम

कपिल शर्मा के जून और जुलाई में वर्क कमिटमेंट्स को लेकर सूत्र का कहना है कि मेकर्स उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं. टीम कोशिश कर रही हैं उस दौरान के लिए इतने एपिसोड्स तैयार हो जाएं कि वह उस दौरान प्रसारित किए जा सके. सूत्र ने हिंट दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शो कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है.

जून में कपिल ले सकते हैं ब्रेक!

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एपिसोड्स का बैक तैयार नहीं हुए तो कुछ समय के लिए ब्रेक भी ले सकता है. हालांकि, अभी मेकर्स के तरफ से इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है.

नया सीजन लेकर लौटेंगे कपिल शर्मा!

आपको बता दें कि कपिल के पास यूएस-कनाडा टूर के अलावा, कुछ दूसरे वर्क कमिटमेंट्स भी हैं और इसलिए वह शो से एक छोटा ब्रेक लेकर और फिर कुछ महीनों बाद एक नए सीजन के साथ लौटने के बारे में सोचा विचार कर रहे हैं. हालांकि कॉमेडियन की तरफ से अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

