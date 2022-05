The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो की रैपअप पार्टी में खूब जमा रंग, नाच-गाने के साथ मचा धमाल

मुंबईः दर्शकों को गुदगुदाने और हंसाने वाला पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, जल्दी ही यह शो बंद होने जा रहा है. अब जब जल्दी ही शो बंद होने जा रहा है तो मेकर्स की ओर से एक रैपअप पार्टी (The Kapil Sharma Show Wrap Up Party) भी रखी गई थी, जिसके वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं. अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) ने इंस्टाग्राम पर शो की शूटिंग के आखिरी दिन हुई पार्टी के बीटीएस वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें मस्ती और धमाल मचते देखा जा सकता है.

वीडियोज में कपिल शर्मा को शो की टीम के साथ नाचते-गाते देखा जा सकता है. शो के आखिरी दिन एक बार फिर कपिल शर्मा अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन किया. कपिल शर्मा को अपनी टीम के साथ मस्ती करते देखा जा सकता है. बीटीएस वीडियो में कपिल शर्मा के साथ उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ, कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती और अर्चना पूरन सिंह भी नजर आ रही हैं. यहां कपिल ने गिन्नी के साथ डांस भी किया.

कपिल ने यहां मीका सिंह का गाना ‘सावन में लग गई आग’ भी गाया. शो में हाल ही में जुग जुग जीयो की स्टारकास्ट भी पहुंची थी. कपिल ने यहां फिल्म की टीम के साथ मिलकर हमेशा की तरह खूब मस्ती की. वरुण धवन, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी, प्राजक्ता कोली सब के साथ कपिल मस्ती करते नजर आए और हमेशा की तरह अपने जोक्स से सबको खूब हंसाया. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कपिल अपनी टीम के साथ यूएस और कनाडा टूर पर जाने वाले हैं.

अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर कपिल शर्मा शो के रैपअप पार्टी की वीडियो शेयर किया है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @archanapuransingh)

हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके जरिए उन्होंने फैंस को जानकारी दी थी कि वह जल्दी ही एक नए शो में नजर आएंगीं और इस शो में उनके साथ शेखर सुमन भी दिखाई देंगे. हालांकि, उन्होंने कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया है, इसे लेकर उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया था. लेकिन, अब ये साफ हो गया है कि द कपिल शर्मा शो बंद होने जा रहा है. ऐसे में दर्शक जरूर निराश होंगे.

Tags: Kapil sharma, The Kapil Sharma Show