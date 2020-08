भारतीय जवानों के नाम है वेब सीरीज The Test Case, रिलीज हुआ धमाकेदार टीजर

View this post on Instagram

Wardi ussi ki hoti hai, jismein hota hai desh ke liye lad jaane ka junoon! Kyunki wardi ke liye hum sirf Hindustani hain... Our tribute to Indian Army on the Independence day of our country... Introducing @itsharleensethi as Major Zoya Ali, in the new journey of #TheTestCase! Season 2 coming soon on #ALTBalaji @ektarkapoor @samkhan @juggernaut_in10 @sagarpp @manjitsachdev @meghannmalik @zee5premium