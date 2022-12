'डायपर खरीदने के भी नहीं हैं पैसे...' FIR टीवी शो के इस एक्टर की हालत बेहद खराब

हाइलाइट्स टीवी एक्टर ईश्वर ठाकुर की आर्थिक हालत बेहद खराब. किडनी में समस्या के कारण यूरीन नहीं कर पाते हैं कंट्रोल. डायपर खरीदने के भी नहीं हैं पैसे, न्यूजपेपर से चला रहे हैं काम.

मुंबई. टीवी एक्टर ईश्वर ठाकुर (TV actor ishwar thakur) की आर्थिक स्थिति इन दिनों बेहद खराब है. कोरोना काल (corona) के बाद से ही उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है. काम के अभाव में उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है. ईश्वर एफआईआर (FIR), मे आई कम इन मैडम (may i come in madam), जीजा जी छत पर हैं (jijaji chhat par hai) जैसे मशहूर टीवी शो (tv shows) में नजर आ चुके हैं. किडनी में समस्या होने के कारण उनका पैर बुरी तरह से सूज गया है.

आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर कहा कि पिछले कुछ महीनों से मेरी किडनी में दिक्कत आई है. इससे मेरा पैर बुरी तरह से सूज गया है. इस कारण मेरा यूरीन कंट्रोल में नहीं रहता है. इस परेशानी के शुरुआती समय में मैं डायपर का उपयोग करता था. लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डायपर खरीद सकूं. फिलहाल कागज और रद्दी न्यूजपेपर से काम चला रहा हूं.

ईश्वर ठाकुर कहते हैं कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूं. वह बताते हैं कि पहले वह आयुर्वेदिक दवाओं से काम चला रहे थे. लेकिन अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने लिए आयुर्वेदिक दवाई तक खरीद सकें. अपने घर की स्थिति के बारे में बताते हुए ईश्वर कहते हैं मेरे घर पर मां और भाई की तकलीफ बहुत ज्यादा है. इन तकलीफों के बीच मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पाता हूं.

अपने भाई के बारे में बताते हुए वह कहते हैं मेरे भाई को सिजोफ्रेनिया (schizophrenia) है. पहले हमने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद उसे नासिक की तरफ एक आश्रम में भर्ती करवाया. आश्रम वाले पहले पांच हजार लेते थे लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने तीन हजार कर दिया है. मैं वह भी नहीं भर पा रहा हूं. मेरी मां पिछले लॉकडाउन से ही बिस्तर पर हैं. उन्हें होश भी नहीं होता है, वह कपड़ों में ही पेशाब कर देती हैं. उन्हें भी दो साल तक डायपर पर रखा था. लेकिन अब उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं.

