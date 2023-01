सलमान खान की डांट से फूट-फूट कर रो पड़ीं टीना दत्ता, शालीन भनोट हैं वजह, लोग बोले- कर्मों का फल...

मुंबई. टीना दत्ता (Tina Datta) और शालीन भनोट के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं. लेटेस्ट एपिसोड में शालीन अकेले पड़ गए हैं. टीना प्रियंका चौधरी की अच्छी दोस्त बन गई हैं. जबकि मंडली के लोग भी शालीन को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं. ऐसे में अकेले पड़े शालीन (Shalin Bhanot) लेटेस्ट एपिसोड में फट पड़े और बिग बॉस से कहा कि उन्हें इंजाइटी हो रही है और वो शो छोड़कर जाना चाहते हैं. लेकिन बिग बॉस के समझाने के बाद शालीन शांत होते हैं. शो के आखिरी में अपकमिंग एपिसोड की झलक दिखाई जाती है. सलमान खान वीकेंड का वार होस्ट करते दिखते हैं. इस दौरान सलमान, टीना और प्रियंका के बीच हुई बातों को मुद्दा उठाते हैं.

सलमान खान (Salman Khan) और टीना दत्ता के बीच बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टीना इसे लेकर ट्रोल भी हो रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान कहते हैं, “प्रियंका टीना ने आपसे कहा- शालीन ने ऐसी-ऐसी चीजें मुझसे मांगी हैं ना…. तू हिल जाएगी प्रियंका..” इसके बाद टीना का चेहरा उतर जाता है. सलमान गुस्सा होते हैं.

शालीन भनोट से अलग होते ही, फूटा टीना दत्ता का गुस्सा, सुनाई खरी-खरी और खोली एक्टर की पोल

सलमान खान कहते हैं, “ये चीजें इन्होंने (टीना दत्ता) 15 हफ्ते अंदर दबा के रखी, क्योंकि तक सब ठीक था. अब जब ठीक नहीं है, तो खोल दी उन्होंने..” टीना इस पर रिएक्ट करते हुए कहती हैं, “ऐसा नहीं था सलमान सर…” टीना अपनी बात पूरी कर पातीं, इतने में सलमान ने फिर कहा,”कोई लिमिट रखी आपने,.. कोई लिमिट रखी… रखी..” इतना सुनते ही टीना बुरी तरह टूट पड़ती हैं.

aaj lagegi #TinaDatta is class. #SalmanKhan is right here beacuse the allegations she put to #ShalinBhanot are so bad so abhi tak kyu nahi boli why galat to galt hai. #PriyankaChaharChoudhury pic.twitter.com/nArmABBOA7

