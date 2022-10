टीना दत्ता ने अब्दु रोजिक को जबरन पकड़ की ऐसी हरकत, यूजर्स बोले - 'वे बच्चे नहीं हैं '

अब्दु रोजिक बिग बॉस 16 में दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आ रहे हैं. अब्दु के हर अंदाज पर ना सिर्फ घरवाले बल्कि व्यूअर्स भी फिदा है. वीकेंड का वार पर खुद सलमान खान भी अब्दु की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. लेकिन 19 साल के अब्दु रोजिक को कंटेस्टेंट कई बार बच्चों तरह ट्रीट करते नजर आते हैं. शो में अब्दु को ये कहते हुए भी सुना गया कि वो बच्चे नहीं हैं बल्कि एक एडल्ट हैं. लेकिन शो में कंटेस्टेंट उन्हें फिर भी बच्चों की ही तरह ट्रीट कर रहे हैं.

बिग बॉस के एक एपिसोड में अब टीना दत्ता ने अब्दु के साथ बच्चों की तरह व्यवहार किया. उन्होंने अब्दु को जबरदस्ती गले लगाया और उनके गाल पर किस भी किया. हालांकि इस दौरान अब्दु काफी अंकम्फर्टेबल नजर आए। फिलहाल इस मेवमेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसके बाद अब्दु के फैंस ने टीना दत्ता को टारगेट किया है.

टीना के बिहेव से असहज दिखे अब्दु

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अब्दु किचन के पास कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं. तभी टीना वहां आती हैं और जबरन उन्हें गले लगा लेती हैं और कहती हैं, इस दौरान टीना अब्दु से कहती है कि ‘तुम्हारे पास से हमेशा अच्छी खुशबू आती रहती है।‘ जवाब में अब्दु कहते हैं, ‘थैंक्यू।‘ बस फिर क्या था टीना उनके गाल पर किस करती हैं और अब्दु खुद को छुड़ाते हुए कहते हैं कि इतना टाइट पकड़ा है वह उन्हें मार देंगी. इसके बाद भी टीना यहीं नहीं रुकती और फिर से उन्हें गले लगाती हैं तो अब्दु काफी असहज महसूस करते हैं और कुर्सी से उतरकर वहां से भाग जाते हैं.

Abdu is not a kid there, miss Tina Learn to behave and stop touching hugging him w/o his consent.✋ Only if any boy has done the same to her‍ –#TinaDutta #AbduRozik https://t.co/jYjnvHCXqF

— ❥˙pingooo•ᵃᵍᵃˢᵗʸᵃ•✿||✨ (@xoxosidharth) October 11, 2022