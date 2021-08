Bigg Boss OTT पर हो रही है ये किस हैंडसम हंक की एंट्री! आवाज पर फिदा हो रहे हैं लोग

‘बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT)’ में कौन-कौन हिस्सा लेने वाला है, इसको लेकर चैनल ने सस्पेंस बनाकर रखा है. शो रविवार यानी 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इसलिए फैंस ये जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि आखिर शो में कौन-कौन से खिलाड़ी एंट्री लेने जा रहे हैं. सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) और भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के अलावा अभी तक किसी नाम काम कंफर्म कंटेस्टेंट्स नहीं है. इस बीच एक नए प्रोमो ने फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को और हाई कर दिया है. क्योंकि इस वीडियो में चैनल ने न तो कंटेस्टेंट का नाम बताया है और न ही चेहरा दिखाया है.

बिग बॉस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में एक शख्स अपनी मखमली आवाज के साथ पेंटिंग करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है- हमको तो इनकी आवाज ने ही इम्प्रैस कर दिया लेकिन इनकी असली पहचान जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करो. कौन है ये हैंडसम हंक?’

Humko toh inki awaaz ne hi impress kar diya but inki asli identity jaan ne ke liye thoda aur wait karo.

Kaun hai yeh handsome hunk?

Bigg Boss OTT aa raha hai on 8th Aug at 8pm only on Voot.#BBOtt #BBOttOnVoot #ItnaOtt #Voot@BeingSalmanKhan @karanjohar @VootSelect @BiggBoss pic.twitter.com/IejC2lt9WR

— Voot (@justvoot) August 6, 2021