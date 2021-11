ब‍िग बॉस (Bigg Boss 15) के घर में इस समय काफी उठापटक चल रही है. वैसे तो हमेशा ही घर में दो गुट बन जाते हैं लेकिन इस बार खुद बिग बॉस ने वीआईपी और नॉर्मल सदस्यों का टैग देकर घर में सीधे-सीधे दो अखाड़े तैयार कर दिए हैं. एक तरफ करण कुंद्रा (Karan Kundra), तेजस्वी प्रकाश (Tejasvi Prakash), विशाल कोट‍ियाल, निशांत भट्ट और उमर र‍ियाज (Umar Riyaz) हैं जो वीआईपी सदस्य बनकर ट्रॉफी के हकदार बन चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ नेहा भसीन (Neha Bhasin), प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), राजीव अदातिया, जय भानुशाली और सिंबा हैं जिन्हें अभी भी वीआईपी टिकट नहीं मिला है. हालांकि अभी तक वीआईपी सदस्य काफी खुश और एकजुट नजर आ रहे थे लेकिन अब बिग बॉस के नए टास्‍क ने इन सबके बीच जबरदस्‍त झगड़े के बीज डाल द‍िए हैं.

बिग बॉस के नए प्रोमो में सामने आया है कि बिग बॉस के नए टास्‍क के चलते वीआईपी सदस्यों के बीच जमकर झगड़े होने वाले हैं. इतना ही नहीं, उमर र‍ियाज जो करण कुंद्रा से कभी कोई सवाल नहीं करते और अक्सर उनकी बातों को काफी तवज्जो देते नजर आते हैं, वह भी टास्‍क के चलते करण पर भड़कते हुए नजर आने वाले हैं. दूसरी तरफ करण जो काफी कम भड़कते हुए नजर आते हैं, वह उमर की इस हरकत पर भड़कते हुए टेबल को लात मारते हुए द‍िखते हैं.

दरअसल बिग बॉस ने वीआईपी सदस्यों को घर की जिम्मेदारी संभालने का ज‍िम्‍मा दिया है. इसी टास्‍क के दौरान अब वीआईपी सदस्‍य घर का कोई काम नहीं कर सकते और उन्‍हें घर के सारे काम नॉन वीआईपी सदस्यों से ही करवाने होंगे. ऐसे में वीआईपी सदस्यों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि क्या अपना पर्सनल काम नॉन वीआईपी सदस्यों से करवाएंगे या नहीं. निशांत भट्ट इस मुद्दे पर बाकी सदस्यों से अलग होकर कहते हुए नजर आए कि वह खुद ही अपने बर्तन धोएंगे. जबकि करण कुंद्रा वीआईपी सदस्‍यों को समझाते हुए नजर आए हैं कि अगर हम अपना काम खुद करते हैं तो यह नॉन वीआईपी सदस्यों की एक तरह से जीत होगी.

Umar Riaz looses his temper on fellow VIP contestants. Is this going to change the dynamics of the house going forward? Watch Bigg Boss 15 tonight at 10:30pm only on COLORS! @justvoot @ColorsTV pic.twitter.com/B3XgLtvWvq

— Deepika Sharma (@IamDpika) November 16, 2021