माधुरी दीक्षित ने जब अनिल कपूर को कहा 'I LOVE U', खुशी से ऐसे झूमे 'लखन', देखें VIDEO

बॉलीवुड का धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और एक्टर अनिल कपूर की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी प्यार भी दिया. इन दिनों माधुरी दीक्षित डांस रिएलिटी शो 'डांस दीवाने-3 (Dance Deewane 3)' को जज कर रही हैं. शो में इस हफ्ते अनिल कपूर (Anil Kapoor), रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) आने वाले हैं. अपने चुलबुले अंदाज में अनिल फिर से सभी को गुदगुदाने वाले हैं. शो के दौरान माधुरी ने उन्हें आई लव यू (Madhuri Dixit said I LOVE You to Anil Kapoor) कहा, जिसको सुनने के बाद वह खुशी से झूम उठे. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.दरअसल, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) एक साथ मिले तो उन्होंने सेट पर अपने सुपरहिट गाने 'आई लव यू' गाने पर डांस किया, जैसे ही माधुरी दीक्षित डांस के साथ एक्टर को 'आई लव यू' कहा तो वह स्टेज पर खुशी के नाचने लगे. अनिल का ऐसा करता देख वहां मौजूद सभी लोगों ने सीटियां और तालियां बजानी शुरू कर दीं. उनकी बेजोड़ केमिस्ट्री को देख सभी हैरान रह गए.चैनल ने हाल ही में ये प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस हफ्ते शो में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा (Rekha) और रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी नजर आने वाले हैं. रेखा एक बार फिर रिएलिटी शो में अपनी अदाओं से महफिल लूटेंगीं. आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले ही रेखा 'इंडियन आइडल 12' में नजर आईं थीं, इस बार 'डांस दीवाने 3' में अपनी 'आंखों की मस्ती' से सबको घायल करती दिखेंगी.शो में रोहित शेट्टी स्टंट बेस्ड, रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) को प्रमोट करने पहुंचेगे, जो 17 जुलाई से वीकेंड पर रात 9:30 बजे टेलिकास्ट किया जाएगा.