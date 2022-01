BB-15: जब नेहा भसीन ने कहा राकेश बापट को नई गर्लफ्रेंड गई है, शमिता शेट्टी ने दिया ऐसा रिएक्शन

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss15) की मजबूत कंटेस्टेंट हैं. उन्होंने अपने गेम से शो के फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. पिछले दिनों शो के ‘वीकेंड का वार एपिसोड’ में उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी दोस्त और एक्स-कंटेस्टेंट नेहा भसीन (Neha Bhasin) आई हुई थीं. जब नेहा घर के अंदर थीं तो शमिता के साथ दोस्ती का रिश्ता बना था. घर से बाहर निकलने पर भी नेहा, अपनी दोस्ती को निभाते हुए उन्हें सोशल मीडिया में जमकर सपोर्ट कर रही है. जब वीकेंड का वार एपिसोड में नेहा आईं, तो शमिता की खुशी देखते ही बन रही थीं. लेकिन उसी दौरान नेहा ने ऐसी बात कह दी कि शमिता शॉक्ड रह गईं.

नेहा ने राकेश का नाम लेकर शमिता को चिढ़ाया

नेहा भसीन ने शो में आते ही शमिता शेट्टी से मजाक करते हुए कहा, ‘राकेश आपको याद कर रहे हैं लेकिन उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली है.’ शमिता, नेहा की बातों को सुनकर चौंकते हुए कहती हैं, ‘क्या, मेरे को हार्टअटैक मत दे’. इस बात पर सभी हंसने लगते हैं. वहीं सलमान खान ने शमिता-नेहा के रिश्ते पर कहा, ‘दिस इज लव. होता है, होता है, ब्रेकअप के बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है. इसी बीच शमिता, नेहा से कहती हैं कि उन्होंने अपना बहुत वजन कम किया है. नेहा शिकायत भरे लहजे में कहती हैं, ‘तुम मुझे भूला दिया है.’ इस बात के जवाब में शमिता कहती हैं, ‘मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती.’

Last night on weekend ka Vaar

Mazedaar chat, kuch jokes and some laughs with Shetty and kal Salman sir bhi full mood Mein the@ShamitaShetty@BiggBoss

