अब कहां हैं ‘महाभारत’ सीरियल के ‘5 पांडव’? हो चुके हैं लाइमलाइट से दूर, 2 का हुआ दर्दनाक अंत

नई दिल्ली– बी.आर. चोपड़ा के पॉपुलर टीवी सीरियल महाभारत के हर एक्टर को आज भी याद किया जाता है. अपने दमदार अभिनय से इस सीरियल के हर एक्टर ने छोटे पर्दे पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है. लॉकडाउन में एक बार फिर से प्रसारित होने के बाद ये सीरियल दोबारा से चर्चा का विषय बन चुका है. इस सीरियल से घर- घर में पहचान बना चुके कई एक्टर्स राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं.

आज आपको टीवी के पुराने पांडवों के बारे में बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर बी.आर चोपड़ा के ‘महाभारत’ के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन दिनों कहां और किस हाल में हैं.

युधिष्ठिर-

सबसे पहले बात करेंगे पांडवों में सबसे बड़े ‘युधिष्ठिर’ की. इस ‘महाभारत’ में एक्टर गजेंद्र चौहान ‘युधिष्ठिर’ के किरदार में नजर आए थे. इस सीरियल से इस एक्टर ने घर- घर में पहचान बना ली थी. ‘युधिष्ठिर’ बन लोकप्रियता हासिल कर चुके ये एक्टर कई फिल्मों और सीरियल्स में नजर आ चुके हैं. गजेंद्र चौहान राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं. हालांकि, इन दिनों ये एक्टर लाइमलाइट से दूर हैं.

अर्जुन-

‘महाभारत’ में अर्जुन का किरदार अदा करने वाले एक्टर फिरोज खान इस सीरियल से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था. धर्म परिवर्तन के बाद ये एक्टर फिरोज खान से ‘अर्जुन’ बन गए थे. ये एक्टर ‘कयामत से कयामत तक’, ‘तिरंगा’, ‘हम हैं खलनायक’, ‘साजन चले ससुराल’ जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं.

MAHABHARAT : Paanch Pandav of on the cover of a film magazine

Yudhishthir (Gajendra Chouhan), Bheem (Praveen Kumar), Arjun (Feroz Khan), Sahdev (Sanjeev Chitre) & Nakul (Sameer Chitre) #Mahabharat pic.twitter.com/NQQQWwBvYo

